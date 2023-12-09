“وَلّعت.. وَلّعت”.. مقاتل من سرايا القدس يطير فرحا بعد استهدافه دبابة للاحتلال واشتعال النيران فيها (فيديو)
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9/12/2023-|آخر تحديث: 9/12/202304:06 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
بثت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مساء الجمعة مشاهد استهداف عناصرها آليات ومركبات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة غزة.
وتظهر المشاهد قيام عدد من مقاتلي سرايا القدس بإطلاق قذائف الـ”آر بي جي” تجاه آليات ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأظهر الفيديو أحد مقاتلي سرايا القدس وهو يطير فرحًا في إحدى الشوارع هاتفًا “وَلّعت.. وَلّعت.. وَلّعت” بعد أن أصاب إحدى الدبابات من مسافة قريبة واشتعالها بالكامل.
وهذه بيانات سرايا القدس عبر قناتها على “تلغرام” الجمعة 8 ديسمبر:
- يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم شرق خانيونس ودير البلح.
- استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيف “تاندوم” في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة.
- قصفنا تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.
- دمرنا دبابة صهيونية بعبوة “ثاقب”، واستهدفنا آليتين عسكريتين بقذائف “التاندوم” في محور التقدم بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
- قصفنا قاعدة “اميتاي” برشقات صاروخية مركزة وموقع “كرم أبو سالم” بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
- قصفنا تحشدات العدو بمحيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.
- استهدفنا قوة صهيونية بقذيفتي “تاندوم” في حي النصر بغزة كانت متحصنة في منزل واشتبكنا معها من مسافة صفر وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح.
- استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية وناقلة جند بقذائف الـ “تاندوم” وعبوات “العمل الفدائي” في محاور التقدم شرق غزة – حي الزيتون والشجاعية.
- قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو بقذائف الهاون في مكان التمركز بجباليا واستهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة (RPG).
- منذ عصر الجمعة استهدفنا 9 آليات عسكرية وناقلتي جند وجرافة عسكرية من نوع D9 في محاور التقدم شمال القطاع وفي غزة ودير البلح وخانيونس.
المصدر : الجزيرة مباشر