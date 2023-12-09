“وَلّعت.. وَلّعت”.. مقاتل من سرايا القدس يطير فرحا بعد استهدافه دبابة للاحتلال واشتعال النيران فيها (فيديو)

بثت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مساء الجمعة مشاهد استهداف عناصرها آليات ومركبات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة غزة.

وتظهر المشاهد قيام عدد من مقاتلي سرايا القدس بإطلاق قذائف الـ”آر بي جي” تجاه آليات ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر الفيديو أحد مقاتلي سرايا القدس وهو يطير فرحًا في إحدى الشوارع هاتفًا “وَلّعت.. وَلّعت.. وَلّعت” بعد أن أصاب إحدى الدبابات من مسافة قريبة واشتعالها بالكامل.

وهذه بيانات سرايا القدس عبر قناتها على “تلغرام” الجمعة 8 ديسمبر: