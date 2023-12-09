21 آلية خلال 24 ساعة.. القسام تبث مشاهد استهداف عسكريين وتدمير ناقلات جند للاحتلال (فيديو)

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة، مشاهد لالتحام مقاتليها مع آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد رصد القسام لمجموعة من جنود الاحتلال داخل أحد المباني قبل استهدافهم بوابل من الرصاص، لتنتقل المشاهد بعدها إلى رصد عدد من الآليات الإسرائيلية واستهدافها بقذائف الياسين المضادة للدبابات.

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم “القسام” في بيان، مساء الجمعة، على منصة “تلغرام”، إن مقاتليهم “تمكنوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 21 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة”.

وأضاف أن المقاتلين “أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الإسرائيلي الأسير ساعر باروخ، أدت إلى مقتله، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة (لم يحدد عددهم) بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف بفشل عملية لإطلاق أسرى تحتجزهم حركة حماس في غزة، ليلة الخميس، وكشف عن “إصابة جنديين بجروح خطيرة” خلال “العملية الفاشلة”.

وأكد أبو عبيدة في بيانه، أن كتائب القسام استهدفت أيضا “القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من المسافة صفر، وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق”.

وأوضح أبو عبيدة أن مقاتلي القسام “قاموا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو تل أبيب، وأهداف أخرى”.

كما أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت “من تفجير منزل تحصن فيه عشرات من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وقذيفة مضادة للأفراد، وبعدها هاجم المجاهدون المنزل بالأسلحة الرشاشة وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خان يونس”.

وهذه بيانات كتائب “القسام” عبر قناتها على “تلغرام” الجمعة 8 ديسمبر:

مجاهدو القسام يستهدفون تجمعًا لجنود الاحتلال بقذيفة أفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خان يونس.

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية في محور شمال مدينة خان يونس بقذيفة “الياسين 105”.

تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ واشتعال النيران فيها شمال مدينة خان يونس.

تمكن مجاهدو القسام من استهداف 9 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” والعبوات الناسفة واشتعال النيران في عدد منها بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كتائب القسام تستهدف جيبا عسكريا صهيونيا بقذيفة “تاندوم” في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كتائب القسام تستهدف تجمعًا لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

ومساء الخميس، أعلن أبو عبيدة، أن مقاتلي القسام تمكنوا من استهداف 335 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء المعارك البرية بقطاع غزة.