مرشح المعارضة التركية لمنافسة أردوغان على الرئاسة.. من هو كمال كليجدار أوغلو؟

أنهى قادة المعارضة في تركيا شهورا من الجدل الحاد، الاثنين، باتفاقهم على ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو/أيار المقبل.

وقال كليجدار أوغلو أمام حشد كبير من المؤيدين بعد انتهاء محادثات متوترة بين ستة أحزاب للمعارضة استمرت ساعات “كنا سنقضي على أنفسنا لو انقسمنا”.

وأعلن اتفاقه مع أحزاب المعارضة الأخرى على العودة إلى النظام البرلماني، مضيفا “سنكون جاهزين لإدارة تركيا بالنظام البرلماني المعدل”.

وشدّد السياسي المعارض (74 عاما) المنحدر من الأقلية العلوية على أن “القانون والعدالة سيسودان”.

من هو كليجدار أوغلو؟

وُلد كليجدار أوغلو يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 1948 في بلدة ناظمية بولاية تونغلي (شرقي الأناضول) في تركيا، لعائلة من الطائفة العلوية تعود أصولها إلى خراسان في إيران.

أكمل مراحل دراسته الابتدائية والمتوسطة في مدارس ولايته، والتحق بمدرسة إيلازيج التجارية الثانوية فأنهاها بمرتبة الشرف عام 1967، ثم انتقل إلى الدراسة الجامعية في العاصمة فدخل أكاديمية أنقرة للدراسات الاقتصادية والتجارية التي تخرّج فيها 1971.

عمل المرشح الرئاسي في مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية عام 1992، وتولى إدارتها العامة بين عامي 1997 و1999.

في 2002، أي في العام الذي اعتلى فيه حزب العدالة والتنمية السلطة، بدأ كليجدار أوغلو نشاطه السياسي بانضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري، الذي يعُد نفسه الوريث الشرعي لسياسة وفكر مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

ونجح في انتخابات البرلمان التركي في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 ثم في أغسطس/آب 2007، وفاز بعضوية البرلمان عن الدائرة الثانية في إسطنبول.

اختير كليجدار أوغلو زعيما لحزب الشعب الجمهوري عام 2010 خلفا لدينيز بايكال، وقاد الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في يونيو/ حزيران 2011 فحلّ ثانيا فيها بنسبة 26% من الأصوات.

كما قاد حزبه في الانتخابات البرلمانية في يونيو 2015، وفي إعادتها في نوفمبر اللاحق، ونال الحزب المركز الثاني في الجولتين.

يعارض الزعيم العلماني بقوة السياسات الخارجية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، لا سيما في الانفتاح على الشرق الأوسط والعالم العربي.

ويوصف بأنه صديق للنظام السوري برئاسة بشار الأسد، كما تجمعه علاقة قوية بنظامي الحكم في العراق وإيران.