الاتحاد الأفريقي: الاشتباكات ستؤدي إلى حرب أهلية وانهيار السودان (فيديو)

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، اليوم الاثنين، إن حربا أهلية ستحدث في السودان إذا لم يتوقف القتال الدائر حاليا هناك.

جاء ذلك خلال كلمة لفكي أمام اجتماع الدورة العادية الرابعة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في منظمة “إيغاد” المنعقد في جيبوتي، لبحث ملفات في مقدمتها الوضع في السودان.

وقال فكي إن الأزمة العنيفة التي يمر بها السودان تمثل تهديدا كبيرا لوجوده وللمنطقة بأسرها.

وحذر فكي من أن الحرب الدائرة حاليا ستؤدي إلى انتشار الفوضى وانهيار السودان، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي يبذل جهودا حثيثة من أجل وقف العنف وتشجيع السودانيين على الحوار.

وكانت الأزمة السودانية قد تصدرت ملفات اجتماع عقد أمس الأحد شارك فيه رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس لجنة الوساطة لدول “إيغاد” (IGAD) بشأن الأزمة السودانية، إلى جانب الرئيسين الكيني وليام روتو والجيبوتي إسماعيل عمر جيلي.

وبحثت القمة الثلاثية المصغرة سبل تنفيذ توصيات قادة المنظمة لإنهاء النزاع في السودان، وتأتي المباحثات الأفريقية على وقع اشتداد المعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث.

و”إيغاد” هي منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها دولة جيبوتي، تأسست عام 1996 لتحل محل السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر (IGADD) التي أُنشئت عام 1986 لمقاومة الجفاف والتصحر الذي كانت تعاني منه عدد من الدول الأفريقية مثل جيبوتي، والسودان، والصومال، وكينيا، وغيرها.

وفي عام 1996 اجتمعت الدول الأعضاء في نيروبي واتفقت على تعديل ميثاق المنظمة وتغيير اسمها إلى الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).

وتتكون منظمة الإيغاد من 8 دول هي: جيبوتي، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وكينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا.