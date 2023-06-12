تركت سكانها بلا مأوى.. السلطات الإسرائيلية تهدم 5 منازل في “عرعرة النقب” بالداخل المحتل (فيديو)

هدمت آليات السلطات الإسرائيلية، بحماية شرطة الاحتلال، 5 مساكن في ضواحي قرية عرعرة النقب داخل أراضي 1948، صباح اليوم الاثنين، وأبقت سكانها -كبارًا وصغارًا- في العراء من دون سقف أو مأوى رغم شدة الحر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن أوامر هدم المساكن الخمسة التي تملكها عائلة الغول جاءت في سياق التضييق على المواطنين في منطقة النقب المحتل، وتشريدهم من بيوتهم وأراضيهم، في حين لا تتوفر ميزانيّات لإنشاء مشاريع من أجل تعزيز البلدات الفلسطينية هناك.

قوات الاحـتلال تهدم 5 مساكن لعائلة الغول قرب عرعرة النقب.

التفاصيل:- https://t.co/EbFezZve5G pic.twitter.com/5V1LPNjhQu — قناة القدس (@livequds) June 12, 2023

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية أن المنازل الخمسة شُيّدت من دون ترخيص، لكن أصحابها أكدوا أن بيوتهم تقع ضمن المخطط الهيكلي للبلدة، وأن المؤسسات الحكومية لا تقدم أي حلول بديلة.

وقال ناشط -من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها- شهد عملية الهدم، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنازل الساعة الثامنة صباحًا، وبدأت هدمها بعد إخراج أصحابها منها.

شاهد| قوات الهدم الإسرائيلية تهدم 5 منازل لعائلة الغول في عرعرة النقب. pic.twitter.com/zbPjHwAcsg — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) June 12, 2023

وأفاد لموقع “عرب 48” بأن هذا الهدم جاء على الرغم من أن البيوت قريبة جدًّا من مسطح قرية عرعرة النقب، وكان من الممكن إدخال المنازل في المسطح، وأضاف أن هذه البيوت مبنية منذ قرابة 40 عامًا، وتعيش بها عائلة الغول منذ عقود، واليوم أصبحت العائلة من دون مأوى تفترش الأرض وتلتحف السماء.

وأوضح أن هذه البيوت تم هدمها للمرة الثانية، إذ إنها هُدمت قبل أربعة أشهر وتحديدًا في فبراير/ شباط الماضي، ثم حاولت العائلة إعادة بنائها، لكن السلطات الإسرائيلية تصرّ على تهجيرهم.

شاهد| لحظة هدم الجرافات الإسرائيلية لمساكن عائلة الغول بقرية عرعرة النقب. pic.twitter.com/Bd0ijaDn03 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 23, 2023

هدم وحشي

في هذا السياق، وصف النائب عن “القائمة الموحدة” وليد الهواشلة، الهدم بأنه وحشي، وقال في تصريحات صحفية، إن “الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع العربي كعدوّ، وليس غريبًا أن تهدم بيوت مواطنين آمنين في بيوتهم، دون الأخذ بعين الاعتبار الأطفال ولا كبار السنّ والمرضى. هذه جريمة بكل الأعراف الإنسانية”.

وذكرت القائمة الموحدة أن هدم قوات “نتنياهو-بن غفير” لبيوت عائلة الغول اليوم، جاء استمرارًا لمسلسل الهدم والتخريب الذي تقوده حكومة اليمين العنصرية لتضييق الخناق على عرب النقب المحتل وتشريدهم من دون عرض أي حل أو مشروع بديل.