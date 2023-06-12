وزير المهجرين اللبناني: لن نرحّل اللاجئين السوريين قسرا ومن عادوا لم يتعرضوا لمضايقات (فيديو)

قال وزير المهجرين اللبناني الدكتور عصام شرف الدين إنه لن يتم ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان قسرًا، مؤكدًا أن ما يجري هو عودة طوعية لمن يرغب منهم.

وأضاف الوزير اللبناني في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أنه يتم تجهيز قوائم بأسماء اللاجئين الذي يرغبون في العودة الطوعية إلى سوريا من غير المطلوبين للسلطات في دمشق أو ممن لا يحتاجون إلى حماية دولية، مشيرًا إلى أن هناك ضمانات في هذا الشأن.





وأوضح شرف الدين أن هناك 76 ألف لاجئ سوري عادوا بشكل طوعي من لبنان منذ عام 2018، مضيفًا أن 1400 لاجئ سوري عادوا العام الماضي فقط إلى بلادهم، ولم يتعرض أي منهم لأي مضايقات أو للتوقيف.

وذكر أن بيروت اقترحت تشكيل لجنة ثلاثية مع سلطات دمشق ومفوضية اللاجئين لمتابعة من عادوا إلى سوريا، قائلًا إن المفوضية هي من تتلكأ في هذا الشأن.

وأضاف الوزير اللبناني أن 90% من النازحين السوريين في لبنان يريدون العودة، وأن مفوضية اللاجئين تعرقل إعادتهم بضغوط من دول غربية.

وأشار إلى أن نتائج القمة العربية الأخيرة وراء فتح ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال وزير المهجرين اللبناني إن عدد اللاجئين السوريين في بلاده يُقدَّر بنحو مليونين و300 ألف لاجئ.