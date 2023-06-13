السيسي يوجه بإنشاء مقبرة “الخالدين” لضم رفات “عظماء ورموز مصر”

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مقبرة “الخالدين” لضم “رفات عظماء ورموز الوطن”، ونقل مقابر بمنطقة تاريخية وسط القاهرة “إذا اقتضت الضرورة” ضمن مخطط تطوير عمراني.

وتوالت في الآونة الأخيرة مناشدات بعدم إزالة مقبرتي قارئ القرآن الشهير محمد رفعت، والأديب طه حسين، ولوّحت أسرة الأخير بنقل رفاته إلى فرنسا في حال إزالة مقبرته ضمن مخططات التطوير بالقاهرة.

وأفادت الرئاسة المصرية في بيان بأن “الرئيس السيسي وجه بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن”.

وأوضح البيان أن المقبرة المزمع إنشاؤها “تتضمن متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية يشمل السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم”.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي بإنشاء مقبرة "الخالدين" لضم رفات عظماء ورموز مصر ونقل مقابر بمنطقة تاريخية وسط القاهرة "إذا اقتضت الضرورة" ضمن مخطط تطوير عمراني. 🔴 وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن السيسي أمر بتشكيل لجنة لتقييم نقل المقابر من منطقة "السيدة نفيسة" و "الإمام… pic.twitter.com/eNNTgZHg0T — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2023

كما وجه السيسي بـ”تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء (مصطفى مدبولي)، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية”.

وتُعنَى تلك اللجنة بـ”تقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي (وسط القاهرة)، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة ضمن مخطط التطوير”.

ووجه السيسي اللجنة ذاتها بـ”دراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل الأول من يوليو/ تموز المقبل”.

وتقود الحكومة في السنوات الأخيرة خططًا لتطوير مدينة القاهرة التاريخية، تضم إنشاء جسور، قوبلت بمطالبات من عائلات رموز تاريخية بعدم إزالة مقابر ذويهم.

وتضم قائمة من تتأثر مقابرهم بخطط التطوير أسماء كبيرة منها شيخ الأزهر الأسبق محمد مصطفى المراغي، والشاعر والسياسي محمود سامي البارودي، والروائي يحيي حقي والشاعر حافظ إبراهيم، والفيلسوف أحمد لطفي السيد.

والقاهرة هي إحدى المدن التاريخية المدرجة على قوائم منظمة اليونسكو منذ 1979، وتحوي مساحات كبيرة تضم مدافن ومقابر تاريخية، ولا سيما في منطقة الإمام الشافعي والسيدة نفيسة وسط العاصمة.