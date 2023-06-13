بعد عملية العوجة.. خبير عسكري يتوقع تغيير قيادات أمنية بالمنطقة الجنوبية في إسرائيل (فيديو)

قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء محمد عبد الواحد إنه لا توجد معلومات أو تسريبات من التقرير الأمني حول حادث الحدود، ولا يمكن تصديق أي روايات قبل ظهور نتائج التحقيقات.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “منذ الحادث، هناك تنسيق أمني عالي المستوى لتبادل المعلومات بين مصر وإسرائيل، وأتوقع أن يكون هناك تغييرات في القيادات الأمنية بالمنطقة الجنوبية في إسرائيل”.

وبشأن الرواية الإسرائيلية حول الحادث واعتماد مصر لها، قال عبد الواحد “لا يوجد أي تسريب من التقرير الأمني حول الحادث ولا يمكن تصديق أي روايات قبل ظهور نتائج التحقيقات التي تشمل التحريات عن الجندي محمد صلاح”.

"الاستعداد لإطلاق النار على أي تحرك غير طبيعي لأي جندي مصري" هجوم المجند #محمد_صلاح.. وفد عسكري إسرائيلي يزور #القاهرة، وإجراءات إسرائيلية مشددة على الحدود مع #مصر pic.twitter.com/9gkNNs4ZrU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 12, 2023

وأضاف “لا نريد حوادث في الفترة القادمة وهناك تنسيق وتبادل معلومات وشفافية حتى لا تتكرر، ولا أصدق الرواية الإسرائيلية حتى ما يتعلق بوفاة الجنود الإسرائيليين برصاص المجند محمد صلاح أو برصاص غيره من مهربي المخدرات”.

وتابع “القصة بها تفاصيل كثيرة سوف تظهرها التحقيقات، والحكومة الإسرائيلية وظّفت الحادث سياسيًّا، وردود الأفعال عن الحادث هي التي سببت حالة الاستنفار أكثر من الحادث نفسه”.

الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عبدالواحد: التنسيق بين #مصر وإسرائيل حضاري للغاية.. مش عايزين حوادث بعد كدة pic.twitter.com/jVASo5s0vX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 12, 2023

“في مصلحة الطرفين”

من جانبه، قال المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان إن هناك تنسيقًا تامًّا بين الأذرع الأمنية في إسرائيل ومصر، وجاء التنسيق بشكل خاص بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف “مواصلة التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر هو لمصلحة الطرفين، وكانت هناك زيارات متبادلة بين وفود مصرية وإسرائيلية لوضع نهاية للحادث لأن تل أبيب لا تريد أن يؤدي إلى أزمة سياسية وعسكرية مع مصر”.

المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان: يجب مواصلة التنسيق الأمني بين إسرائيل

و #مصر pic.twitter.com/vgW28ShzrF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 12, 2023

وكان وفد عسكري إسرائيلي قد زار القاهرة لمناقشة التحقيقات في حادث تسلل المجند المصري محمد صلاح إلى داخل الحدود وقتله ثلاثة جنود إسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد المنطقة الجنوبية أليعزر طولدنو زار القاهرة أمس الأحد رفقة رئيس وحدة “تيفل” آفي دفرين، ورئيس وحدة التشغيل في قسم الاستخبارات.

وأضافت أن المسؤولين الثلاثة اجتمعوا بنظرائهم في الجيش المصري، لمناقشة التحقيق وتداعيات الحادث.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال إن التحقيق المشترك بدأ في يوم الحادث، وإن “كلا الطرفين عبّر عن التزامه بتحقيق معمق والتوصل إلى الحقيقة”، بحسب المتحدث الإسرائيلي.

وفي إشارة إلى قلق إسرائيل من تكرار عملية المجند محمد صلاح، أصدر الجيش الإسرائيلي قائمة تعليمات جديدة لطريقة التعامل مع المستجدات على الحدود مع مصر.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم “حظر الاقتراب من السياج الأمني والالتزام بالإبلاغ عن ذلك حال حدوثه، والاستعداد لإطلاق النار على أي تحرك غير طبيعي لأي جندي مصري على الحدود”.

وكان جنود إسرائيليون قد رفضوا المناوبة على الحدود المصرية في أعقاب مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص مجند مصري، وفقًا لما أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.