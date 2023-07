10 قتلى في هجوم صاروخي شنته روسيا على مدينة وسط أوكرانيا (فيديو)

قال مسؤولون أوكرانيون في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إن روسيا شنّت هجومًا “صاروخيًّا مكثّفًا” الليلة الماضية على مدينة (كريفي ريه) في وسط أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية مدينة كريفي ريه إن 6 أشخاص على الأقل قُتلوا بهجوم صاروخي روسي على المدينة، قبل أن تعلن السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 10.

💔 Kryvyi Rih#Russia’s terror has no schedule. You fall asleep at night without knowing whether you will ever wake up the morning after.

All war criminals will be held accountable and pay the price for their atrocities. #RussiaWarCrimes#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/qbRVoKMX33

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 13, 2023