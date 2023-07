نحو 3800 قتيل على طرق الهجرة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط في 2022

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن نحو 3800 شخص من المهاجرين لقوا حتفهم خلال هجرتهم من أو خلال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017 حين تم تسجيل 4255 حالة وفاة.

وذكرت المنظمة في بيان أنه تم تسجيل 3789 حالة وفاة خلال 2022.

وأضاف البيان أن العام الماضي شهد زيادة بنسبة 11% في حالات الوفيات بين المهاجرين عن عام 2021، الذي تم تسجيل 3428 حالة وفاة خلاله.

وأوضح أن عدد الوفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُشكل أكثر من نصف إجمالي حالات الوفاة التي تم تسجيلها على مستوى العالم، وبلغت 6877 حالة وفاة.

وذكر البيان أنه تم تسجيل 203 حالات وفاة خلال المرور بالطرق البرية في منطقة شمال إفريقيا، خاصة أثناء عبور الصحراء الكبرى، بينما تم تسجيل 825 حالة وفاة أخرى خلال المرور في مناطق بالشرق الأوسط.

وسجلت ليبيا أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في شمال إفريقيا، حيث تم تسجيل 117 حالة وفاة، تلتها الجزائر مع تسجيل 54 حالة وفاة ثم المغرب (13 حالة) ثم تونس (10 حالات) ثم مصر (9 حالات).

Nearly 3,800 people died on migration routes within and from the Middle East and North Africa in 2022, the highest since 2017.

This alarming death toll demands immediate attention and concerted efforts to enhance the safety and protection of migrants.https://t.co/peiibjdQoF

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) June 13, 2023