أردوغان يجدد رفضه انضمام السويد إلى الناتو قبل الالتزام بشروط تركيا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رفضه انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال أردوغان في تصريح أدلى به للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان “لا يمكننا الموافقة على عضوية السويد (في الناتو) قبل إيجاد حل لمسألة مكافحة الإرهاب”.

#عاجل | أردوغان: لا يمكننا الموافقة على عضوية السويد (في الناتو) قبل إيجاد حل لمسألة مكافحة الإرهاب — Anadolu العربية (@aa_arabic) June 14, 2023

وبشأن مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي، قال أردوغان “منذ 50 عامًا والاتحاد يراوح مكانه بخصوص انضمام تركيا إليه، سنتناول هذا الموضوع وعلينا أيضًا إعادة النظر فيه”.

وأكد أن التوجه نحو الشرق أو الغرب في السياسة الخارجية “ليس من مبادئنا، فنحن قريبون من الغرب وعلى المسافة نفسها من الشرق”.

وتأتي تصريحات أردوغان قبل قمة الناتو السنوية المقبلة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في 11 و12 يوليو/تموز القادم.

وقال أردوغان “إن شاء الله سأشارك (في هذه القمة). السويد لديها توقعات لكن هذا لا يعني أننا سنلبيها”.

#عاجل | أردوغان: منذ 50 عاما والاتحاد الأوروبي يراوح في مكانه بخصوص انضمام تركيا إليه، سنتناول هذا الموضوع وعلينا أيضا إعادة النظر فيه — Anadolu العربية (@aa_arabic) June 14, 2023

وصدّقت تركيا في مارس/آذار الماضي على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو، لكنها لا تزال تعترض على انضمام السويد، وهو موقف المجر ذاته.

وتُعطل تركيا انضمام السويد الى الناتو منذ أكثر من عام، وتطالب ستوكهولم بتسليمها ناشطين أكرادًا يقيمون على أراضيها وتصفهم بأنهم “إرهابيون”.

وأول أمس الاثنين، قالت السويد إنها ستسلّم إلى تركيا شخصًا مطلوبًا لدى السلطات على خلفية قضاء حكم بالسجن لتهريب المخدرات.

#عاجل | أردوغان: التوجه نحو الشرق أو الغرب في السياسة الخارجية ليس من مبادئنا، فنحن قريبون من الغرب وعلى المسافة نفسها من الشرق — Anadolu العربية (@aa_arabic) June 14, 2023

ويُجرّم قانون سويدي جديد، دخل حيّز التنفيذ بداية يونيو/حزيران الجاري، “الانخراط في منظمة إرهابية” ويندرج ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية ستوكهولم في الناتو.

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية أن مسؤولين من البلدين سيجتمعون، الأربعاء، لبحث طلب انضمام السويد إلى الحلف.

كما بدأت قبل أيام محاكمة تركي في السويد بتهمة “تمويل إرهابي” على صلة بحزب العمال الكردستاني.

وتصنف السويد والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني “منظمة إرهابية”.