لا داعي للذهاب للسفارة.. الاتحاد الأوربي يعتمد نظاما إلكترونيا لتأشيرات “شنغن”

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والمشرعون الأوربيون الثلاثاء على تغيير نظام تأشيرات “شنغن” الحالي بحيث يصبح رقميًا إلى حد كبير، دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر.

وسيتيح القانون الجديد بمجرد اعتماده رسميًا ودخوله حيز التنفيذ للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوربي التقدم عبر الإنترنت بدلًا من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.

وأكد النائب الأوربي ماتياز نيميتش الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات أن المتقدمين سيجدون هذه العملية “أسهل وأرخص وأسرع”.

وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي إن هذا التغيير “يعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات على سبيل المثال”.

وتشمل منطقة “شنغن” الدول الأعضاء جميعها في الاتحاد الأوربي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وأيرلندا وبلغاريا ورومانيا.

🇪🇺 اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون على تغيير نظام تأشيرات " شنغن" الحالي بحيث يصبح رقميًا إلى حد كبير دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر. 🛂 بمجرد اعتماد هذا التغيير رسميًا ودخوله حيز التنفيذ، سيتاح للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول… pic.twitter.com/NBf1gvtZxT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 14, 2023

ويسمح الاتحاد الأوربي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل، وحاليًا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق “شنغن” على جواز سفرهم.

ولكن مع إنشاء قواعد بيانات الاتحاد الأوربي لمراقبة حركة دخول المسافرين وخروجهم، وصلاحية الإقامات والفحوص الأمنية عند الحدود، يتقدم نظام التأشيرات الأوربي بثبات نحو الرقمنة.

وتعتمد بعض الدول مثل أستراليا نظامًا مماثلًا حيث يتم ربط التأشيرة عبر الإنترنت بجواز سفر المسافر دون الحاجة إلى ملصق، وباستخدام هذه الأنظمة يمكن للمتقدمين تحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم.

لكن نظام الاتحاد الأوربي الجديد يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرة “شنغن” للمرة الأولى أو الذين لديهم جواز سفر جديد أو قاموا بتغيير بياناتهم البيومتيرية الحضور شخصيًا إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرات.