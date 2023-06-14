مالك عقار للجزيرة مباشر: اتفقنا مع الوسطاء على عقد لقاء بين البرهان وحميدتي خلال أسبوعين (فيديو)

قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان للجزيرة مباشر إنه تم الاتفاق خلال قمة منظمة “إيغاد” على عقد لقاء بين رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” خلال أسبوعين.

وأضاف عقار في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر أن اللقاء بين البرهان وحميدتي سيناقش ثلاث نقاط هي: وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية والعملية السياسية، لكنه لم يكشف عن مكان عقد الاجتماع.

وذكر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن قائد الجيش وافق من حيث المبدأ على لقاء قائد قوات الدعم السريع، وإذا توصل الرجلان إلى اتفاق بشأن النقاط الثلاث سيبدأ بحث كيفية تنفيذ تلك النقاط.





وفيما يتعلق بموقف حميدتي من الاجتماع، قال عقار إن هناك تطمينات من رئيس إحدى دول الإيغاد بالحصول على موافقة حميدتي.

وأوضح عقار أن المرة الأخيرة التي تواصل فيها مع حميدتي كانت يوم 19 مايو/أيار الماضي، مشيرًا إلى أن حميدتي طلب منه خلال الاتصال نقل “رسالة بشكل شخصي” إلى “جهة معينة”، رافضًا الكشف عن فحوى الرسالة.

وذكر أنه لم يتقابل مع حميدتي وجهًا لوجه منذ 13 أبريل/نيسان الماضي قبيل اندلاع المعارك في السودان.





وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن المطلوب الآن هو وقف الحرب في البلاد وليس تحديد من بدأها.

وأضاف أن الحروب تنتهي على طاولة التفاوض، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة في البلاد.

وفي 19 مايو، أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حميدتي من منصب نائب رئيس المجلس، كما كلف في اليوم نفسه مالك عقار بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وكان عقار، وهو رئيس الحركة الشعبية-شمال، قبلها عضوًا بمجلس السيادة حسب اتفاق جوبا للسلام 2020.

واندلع القتال في 15 أبريل الماضي في ولايات بالسودان بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعه، والتسبب في ما نجم عنه من كوارث إنسانية.