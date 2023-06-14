أغلبهم في العشرينيات.. مصرع نحو 60 مهاجرا إثر غرق مركب يقل العشرات قبالة اليونان (فيديو)

لقي نحو 60 مهاجرًا مصرعهم اليوم الأربعاء، وتم إنقاذ العشرات في حادث غرق قارب يقلّ العشرات، قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز جنوب غرب اليونان.

وقال خفر السواحل اليوناني إن 59 مهاجرًا “على الأقل” غرقوا في وقت مبكر اليوم الأربعاء، ويُخشى أن يكون هناك مزيد من المفقودين بعد انقلاب قاربهم وغرقه قبالة اليونان.

وكان قد أفيد في وقت سابق بغرق 32 شخصًا، بينما تم إنقاذ نحو 100 آخرين في عملية بالمياه الدولية شهدت تعقيدات بسبب الرياح العاتية.

أكبر حصيلة هذا العام

وقالت السلطات إنه بحلول منتصف النهار، كان 104 أشخاص قد تم إنقاذهم لكن لم يتضح عدد من كانوا على متن القارب قبل غرقه، وهذه أكبر حصيلة من غرق سفينة قبالة اليونان هذا العام.

وقال خفر السواحل إن طائرة تابعة لوكالة تمشيط الحدود (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوربي وقاربين آخرَين كانا بالقرب من الزورق الذي كان في طريقه إلى إيطاليا، حددوا موقعه في المياه الدولية في وقت متأخر أمس الثلاثاء على بُعد 80 كيلومترًا جنوب غرب بلدة بيلوس في جنوب اليونان.

شباب في العشرينيات

وأضاف أن الأشخاص على متن القارب رفضوا المساعدة التي عرضتها السلطات اليونانية في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وبعد بضع ساعات انقلب قاربهم وغرق، مما استعدى بدء عملية البحث والإنقاذ.

وقالت هيئة البث اليونانية إن القارب أبحر من مدينة طبرق الليبية الواقعة جنوب جزيرة كريت اليونانية، وأن أغلب من كانوا على متن القارب شباب في العشرينيات، ولم تؤكد السلطات اليونانية على الفور جنسياتهم.

وكانت رياح بلغت سرعتها نحو 12 كيلومترًا/ساعة تهب في المنطقة، وأشارت معلومات أولية أوردتها السلطات إلى أن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا متجهًا إلى إيطاليا.

وتقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي، وتُعَد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو إفريقيا أو الشرق الأوسط، ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوربا.

وسُجل عدد من حوادث الغرق أغلبها في بحر إيجة الفاصل بين اليونان وتركيا، وكثيرًا ما تُتهم أثينا بصد قوارب المهاجرين بشكل غير قانوني.