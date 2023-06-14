واشنطن: يتعين على زعماء لبنان الكف عن تقديم مصالحهم على مصلحة الشعب

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد بأنه يتعين على القادة والنخب في لبنان الكف عن تقديم مصالحهم وطموحاتهم على مصلحة الشعب اللبناني.

وأكد المتحدث وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، أن “الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد لزعمائه حلها”.

وفي وقت سابق الأربعاء، فشل البرلمان اللبناني، للمرة الـ12، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، جراء عدم نيل أي من المرشحين ثلثي الأصوات في الجولة الأولى.

كما فشل انعقاد الدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس لعدم اكتمال النصاب القانوني، إثر انسحاب كتلتي حزب الله وحركة أمل وبعض المستقلين.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، فشل البرلمان خلال 11 جلسة آخرها في 12 يناير/كانون الثاني، في انتخاب رئيس للبلاد خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وبحسب المادة 49 من الدستور اللبناني، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين، ويُكتفى بأغلبية (النصف+1) في الدورات التالية في حال حضور 86 نائبًا من أصل 128.

وانحصرت المنافسة الرئيسة في جلسة اليوم بين مرشح المعارضة جهاد أزعور، ومرشح الثنائي حزب الله وحركة أمل، سليمان فرنجية.

ويتهم كل فريق الآخر بمحاولة فرض مرشحه وبتعطيل انتخاب رئيس، فيما تغرق البلاد بأزمة اقتصادية.

وبينما يبدو الملف اللبناني غائبًا عن الاهتمام الدولي وحتى الإقليمي، تقود فرنسا، بلا جدوى، منذ أشهر حراكًا لتسريع انتخاب رئيس.

ومن المتوقع أن يصل إلى بيروت قريبًا وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان الذي عيّنته باريس مبعوثًا خاصًا إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية.