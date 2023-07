نقابة أطباء السوان: الوضع في الجنينة الأسوأ على الإطلاق.. وفزع أممي إزاء تقارير عن دارفور

وصفت نقابة أطباء السودان الوضع في مدينة الجنينة بأقصى غربي السودان بأنه “كارثي وهو الأسوأ على الإطلاق”، وقالت إن جميع مستشفيات المدينة “خارج الخدمة”.

وأحصت النقابة 92 قتيلًا منذ 28 مايو/أيار جراء اقتتال الجيش والدعم السريع، ليرتفع إجمالي عدد القتلى المدنيين إلى 958 والمصابين إلى 4746.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان أن غوتيريش “قلق للغاية من تزايد البعد الطائفي للعنف، وكذلك من التقارير الخاصة “بالعنف الجنسي” في دارفور.

وشهدت ولاية غرب دارفور في السودان أحداث عنف تفجرت عقب اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم منتصف إبريل/نيسان الماضي، حيث شهدت مدينة الجنينة عاصمة الولاية هجمات متتالية خلفت مئات القتلى والجرحى وأدت إلى نزوح الآلاف من منازلهم.

وقالت نقابة أطباء السودان إن الوضع في الجنينة “كارثي وهو الأسوأ على الإطلاق وجميع مستشفيات المدينة خارج الخدمة”، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضحايا منذ بدء الاشتباكات في السودان إلى 958 قتيلًا، وموضحة أن ضحايا الاقتتال في الجنينة غير مشمولين في الحصر في هذا التقرير.

وذكرت النقابة (غير حكومية) أن الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم التاسع والخمسين على التوالي، أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم.

وأوضحت أنه يوجد العديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، إذ لم تتمكن فرقها من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكشفت عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء ومُسنون نتيجة الاقتتال في مدينة الجنينة في وضع كارثي، وقد تعذر تمامًا حصر الضحايا، حيث أصبحت جميع المستشفيات هناك خارج الخدمة والمدينة محاصرة والاتصالات منقطعة عنها.

من جانبها، دعت قوات الدعم السريع إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث في مدينة الجنينة “للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الأزمة وكشف المتورطين فيها”.

وذكرت في بيان لها أن “الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب القبلية بالجنينة تتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لرفع المعاناة عن المواطنين”.

من جانبه، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أمس الثلاثاء “قلقًا” بسبب الأوضاع في إقليم دارفور غربي السودان، وذكر المتحدث باسمه أن غوتيريش “قلق للغاية من تزايد البعد الطائفي للعنف”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة (ستيفان دوجاريك) في بيان إن أنطونيو غوتيريش يشعر بالفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف واسع النطاق في أنحاء دارفور، وأضاف أنه يدعو الطرفين المتحاربين إلى وقف طويل الأمد للأعمال القتالية.

وذكر دوجاريك أن غوتيريش “قلق للغاية من تزايد البعد الطائفي للعنف، وكذلك من التقارير الخاصة بالعنف الجنسي”.

#Sudan : We are concerned by the continued devastation of the fighting on civilians. We call on both parties to the fighting to protect civilians & to ensure that those responsible for violations are held accountable https://t.co/vFKIlEyj2v pic.twitter.com/i7RTu67avL

— UN Human Rights (@UNHumanRights) June 9, 2023