أسوأ حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط منذ 2010

واصلت اليونان، اليوم الخميس، عمليات البحث لمحاولة العثور على ناجين غداة غرق مركب قد يكون أودى بـ”مئات” المهاجرين، حسبما أكّد خفر السواحل.

وأعربت المنظمة الدولية للهجرة عن خشيتها “من أن يكون مئات الأشخاص” قد لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كان محمّلًا بالمهاجرين، أمس الأربعاء، في جنوب غرب اليونان التي تعد واحدة من أعمق المناطق في البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن 750 شخصًا كانوا على متن المركب.

وتم إنقاذ 104 أشخاص، وسيتم نقلهم قريبًا إلى مركز استقبال للمهاجرين شمال شرق أثينا.

وقالت الناطقة باسم خفر السواحل إن الناجين “كلّهم رجال”، وهم 47 سوريًا و43 مصريًا و12 باكستانيًا وفلسطينيان.

وأشارت السلطات إلى احتمال أن تكون نساء وأطفال ضمن المفقودين، وسط روايات عن أن نحو 100 طفل كانوا على متن المركب الغارق.

ويندرج حادث غرق المركب في سلسلة طويلة من المآسي المماثلة التي شهدها البحر المتوسط في السنوات الأخيرة.

وأحصت المنظمة الدولية للهجرة مصرع أو فقدان 1166 مهاجرًا في البحر المتوسط منذ مطلع العام الجاري.

وبلغ عدد الغرقى والمفقودين نحو 27 ألف شخص منذ 2014.

وفيما يلي أسوأ حوادث غرق مهاجرين في المتوسط منذ عام 2010 بحسب وكالة الأنباء الفرنسية:

إبريل/نيسان 2016

لقي حوالي 500 شخص مصرعهم قبالة سواحل إيطاليا بعد أن غرق قارب كبير مكتظ، وفقًا لشهادات ناجين، وتم إنقاذ 41 شخصًا ظلوا 3 أيام في قارب آخر.

مايو/أيار 2016

فقد عشرات المهاجرين بعد غرق مركب صيد قبالة سواحل ليبيا، وتحدث خفر السواحل الإيطاليون عن “مصرع أو فقدان 350 شخصًا”.

يونيو/حزيران 2016

قضى أو فقد ما لا يقل عن 320 مهاجرًا في حادث غرق مركب أبحر من جنوب المتوسط على متنه 700 شخص على الأقل، على بعد 75 ميلًا جنوب جزيرة كريت في اليونان، وأنقذت 5 سفن تجارية كانت تشارك في عمليات البحث 340 شخصًا، وانتشلت 9 جثث.

فبراير/شباط 2015

فقد أكثر من 300 مهاجر في البحر عندما غرقت المراكب المطاط التي كانوا على متنها قبالة سواحل ليبيا، ولقي 29 مصرعهم من البرد الشديد أثناء محاولة خفر السواحل الإيطاليين إنقاذهم.

إبريل/نيسان 2015

غرق ما بين 800 إلى 900 مهاجر قبالة سواحل ليبيا في حادث اصطدام تعرض له مركبهم مع سفينة شحن برتغالية أرسلت لإنقاذهم، وغرق مركب الصيد بسرعة فائقة أمام أفراد طاقم سفينة الشحن الذي أنقذ 28 شخصًا فقط.

إبريل/نيسان 2015

قضى نحو 400 مهاجر في حادث غرق مركب على بعد نحو 150 كيلومترًا قبالة سواحل ليبيا.

سبتمبر/أيلول 2014

غرق قارب أبحر من مصر وعلى متنه 500 شخص نجا 10 منهم فقط، في جنوب شرق مالطا بعد أن صدمه مهربون على متن قارب آخر، وتأتي المأساة بعد أن رفض الركاب نقلهم إلى قارب صغير للذهاب إلى إيطاليا.

أكتوبر/تشرين الأول 2013

اشتعلت النيران في قارب صيد أبحر من ليبيا، وعلى متنه أكثر من 500 مهاجر، وغرق خلال الليل على بعد 550 مترًا من سواحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وغرق 366 شخصًا بينهم العديد من النساء والأطفال، ولم ينج سوى 155 شخصًا.

مايو/أيار 2011

أكد لاجئون وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية أنهم شاهدوا غرق قارب مهاجرين في المياه الليبية، وفقد أثر القارب الذي كان ينقل 600 شخص.