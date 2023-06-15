حميدتي: لا نتلقى إمدادات خارجية و”فاغنر” تدعم الجيش السوداني

أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي” أن قواته لا تربطها أي علاقات مع مجموعة “فاغنر” الروسية شبه العسكرية.

ونفى حميدتي، في حوار مع وكالة “نوفا” الإيطالية نشرته، اليوم الخميس، ما يتردد عن تلقي قوات الدعم السريع التي يتزعمها إمدادات عسكرية أو تدريبات من جهات خارجية، قائلًا إنها “شائعات لا أساس لها”.

وقال قائد الدعم السريع إن من الضروري الدخول في حوار ومفاوضات تعطي الأولوية لمصالح الشعب السوداني وتطلعاته، معربًا عن ترحيبه بأي مبادرة تعزز عملية سلام “مستدامة وشاملة وتدعم المبادئ الديمقراطية”، وتحمي حقوق الشعب السوداني.

#Sudan

🔴 INTERVISTA ESCLUSIVA🔴

Il generale Dagalo a Nova: "#Wagner non sostiene le Forze di supporto rapido ma l'esercito sudanese"https://t.co/b5whpLBAgI — Agenzia Nova (@agenzia_nova) June 15, 2023

وأعرب حميدتي عن تقديره الكبير للوساطة الأمريكية-السعودية بعقد محادثات السلام في مدينة جدة، مضيفًا أن نجاح مبادرات السلام يعتمد على رغبة الطرف الآخر والتزامه بجدية الحوار وإيجاد حلول “مقبولة للطرفين”.

وأشار إلى أن المفاوضات فشلت حتى الآن بسبب تأثير أشخاص من النظام السابق في عملية صنع القرار في الجيش السوداني، وعدم وجود جهة قادرة على اتخاذ موقف موحد على طاولة المفاوضات.

واتهم من أسماهم بالإسلاميين “المتطرفين” و”فلول النظام السابق” بالسيطرة الكاملة على عملية صنع القرار وتدبير “انقلاب عسكري” ضد الحكومة الديمقراطية (أكتوبر/تشرين الأول 2021)، مما أدى إلى تصاعد التوترات والصراع على السلطة داخل السودان.

وفيما يتعلق بمبادرة دول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “الإيغاد” والاتحاد الإفريقي، قال حميدتي إنه يمكن الاستفادة من قدرات المنظمتين وخبراتهما في خلق بيئة مواتية لمفاوضات سلام ناجحة، مرحبًا باقتراح الوساطة الأخير بعقد لقاء وجهًا لوجه مع قائد الجيش السوداني.