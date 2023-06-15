على خلفية “استفزازات ضد أردوغان”.. استدعاء السفير السويسري لدى أنقرة وإدانة من الرئاسة والحزب الحاكم

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، سفير سويسرا لدى أنقرة جان دانيال روتش، على خلفية “عمل استفزازي” في مدينة زيورخ استهدف رموزًا تركية، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وذكرت مصادر دبلوماسية للوكالة، أن نائب وزير الخارجية التركي مدير شؤون الاتحاد الأوربي بالوزارة محمد كمال بوزاي، استدعى السفير السويسري جان دانيال روتش إلى مقر الوزارة.

وذكرت أن الاستدعاء جرى على خلفية حادثة فتح لافتة وحرق دمية تمثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة زيورخ بسويسرا أمس الأربعاء.

وأكد بوزاي للسفير روش خلال الاجتماع أن “هذا الهجوم الذي استهدف الرئيس أردوغان غير مقبول بأي حال من الأحوال، ولا ينبغي السماح بمثل هذه الاعتداءات”.

İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ı ve Türk Bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Bayrağımıza yönelik bu iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 15, 2023

وطالب بوزاي بضرورة فتح تحقيق في الحادث لتحديد هوية الجناة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم على وجه السرعة.

والأربعاء أحرقت مجموعة تسمى “تجمع الإضراب الثوري في زيورخ” العلم التركي ودمية تشبه الرئيس أردوغان أمام بنك UBS في زيورخ.

من جهتها، أدانت الرئاسة التركية، الخميس، ما سمتها “استفزازات ارتكبها إرهابيون ومناصروهم ضد العلم التركي والرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة زيورخ السويسرية”.

وشددت دائرة الاتصال بالرئاسة في بيان، على رفضها “الاعتداء القبيح” ضد الرئيس والعلم التركيين.

We strongly condemn the heinous attack against President @RTErdogan and the Turkish flag by terrorists and their supporters in Zurich, Switzerland. The Swiss ambassador to Ankara was immediately summoned to the Ministry of Foreign Affairs in the wake of that heinous attack… — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) June 15, 2023

وقال البيان: “تم الطلب من السلطات السويسرية فتح تحقيق فوري بالحادثة وتحديد مرتكبيها، والقيام بالإجراءات المطلوبة بسرعة”.

وأضاف: “ندين بشدة الأعمال المنحطة للإرهابيين وأنصارهم في زيورخ بسويسرا، التي استهدفت رئيسنا وعلمنا التركي”.

وأردف: “سنواصل متابعة الحادثة من خلال السلطات المعنية على رأسها وزارة الخارجية، وننتظر ألا يتم السماح بمثل هذه الاعتداءات القبيحة وأنشطة الدعاية السوداء للمنظمات الإرهابية”.

İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan’ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 15, 2023

وأدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، تلك الواقعة، داعيًا السلطات السويسرية إلى “أن تكون مصممة في مكافحة الإرهاب وجرائم الكراهية”.