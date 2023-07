على خلفية “استفزازات ضد أردوغان”.. استدعاء السفير السويسري لدى أنقرة وإدانة من الرئاسة والحزب الحاكم

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، سفير سويسرا لدى أنقرة جان دانيال روتش، على خلفية “عمل استفزازي” في مدينة زيورخ استهدف رموزًا تركية، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وذكرت مصادر دبلوماسية للوكالة، أن نائب وزير الخارجية التركي مدير شؤون الاتحاد الأوربي بالوزارة محمد كمال بوزاي، استدعى السفير السويسري جان دانيال روتش إلى مقر الوزارة.

وذكرت أن الاستدعاء جرى على خلفية حادثة فتح لافتة وحرق دمية تمثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة زيورخ بسويسرا أمس الأربعاء.

وأكد بوزاي للسفير روش خلال الاجتماع أن “هذا الهجوم الذي استهدف الرئيس أردوغان غير مقبول بأي حال من الأحوال، ولا ينبغي السماح بمثل هذه الاعتداءات”.

وطالب بوزاي بضرورة فتح تحقيق في الحادث لتحديد هوية الجناة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم على وجه السرعة.

والأربعاء أحرقت مجموعة تسمى “تجمع الإضراب الثوري في زيورخ” العلم التركي ودمية تشبه الرئيس أردوغان أمام بنك UBS في زيورخ.

من جهتها، أدانت الرئاسة التركية، الخميس، ما سمتها “استفزازات ارتكبها إرهابيون ومناصروهم ضد العلم التركي والرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة زيورخ السويسرية”.

وشددت دائرة الاتصال بالرئاسة في بيان، على رفضها “الاعتداء القبيح” ضد الرئيس والعلم التركيين.

We strongly condemn the heinous attack against President @RTErdogan and the Turkish flag by terrorists and their supporters in Zurich, Switzerland.

The Swiss ambassador to Ankara was immediately summoned to the Ministry of Foreign Affairs in the wake of that heinous attack…

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) June 15, 2023