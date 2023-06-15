قائد بالدعم السريع يرد على اتهامات ومقاطع اقتحام قوات لمنازل في السودان (فيديو)

وصف القائد الميداني للدعم السريع المقدم الفاتح قرشي، اتهام تلك القوات بترويع المواطنين السودانيين والقيام بعمليات السلب والنهب، بأنه “ادعاء كاذب”.

وقال إن الجنود الذين يرتكبون جرائم في حق المواطنين وهم يرتدون زي الدعم السريع، لا ينتمون إلى قواته، بل يتبعون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وأوضح قرشي لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أمس الأربعاء، أنه منذ اندلاع المواجهات بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل/ نيسان “تم ضبط أكثر من موقع في الخرطوم لديه كمية كبيرة من زي الدعم السريع”، واتهم الاستخبارات العسكرية التابعة للبرهان بالوقوف وراء هذا المخطط.

وأضاف “جنّد البرهان في الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا جدًّا من المليشيا وألبسهم زي الدعم السريع، وهدفهم الاعتداء على المواطنين في منازلهم والطرقات العامة والقيام بعلميات نهب واسعة، وذلك لتشويه صورة الدعم السريع أمام المواطنين”.

وتابع “يفعلون ذلك لأن الدعم السريع هو من ينادي بالتحوّل الديمقراطي والحكم المدني في السودان، ولأن الدعم السريع هو من يقف مع الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة”.

وقال “نسيطر على ولاية الخرطوم، لكن هذه القوات حجمها كبير جدًّا داخل الولاية، ونقوم الآن بضبط عدد كبير منهم، وبالفعل في معتقلاتنا المئات من هؤلاء المجرمين الذين يرتدون زيّنا ولا ينتمون إلينا”.

وبشأن رواية الجيش السوداني بتدمير جميع مواقع الدعم السريع حول الخرطوم بالإضافة إلى العديد من المواقع في الداخل، قال “هذه أكاذيب، نحن الآن موجودون في مواقعنا العسكرية، نحتفظ بها، وحرّرنا أكثر من موقع لقوات الجيش، لا ننام في بيوت المواطنين، لدينا مواقع عسكرية يعلمها الجميع”.

وأضاف أن الدعم السريع هو “من دمّر مواقع الجيش وأن عناصرهم هم الذين يفرون في الشوارع ولا يجدون المأوى والمشرب”.

وخلَّفت الاشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح ولجوء غير مسبوقة في بلد كان يعاني أصلا من أزمات سياسية واقتصادية كبيرة.