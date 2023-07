ميسي يسجل أسرع أهدافه مع الأرجنتين في انتصار ودي على أستراليا (فيديو)

‬‬‬سجّل ليونيل ميسي أسرع أهدافه في مسيرته الدولية مع الأرجنتين لتنتصر 2-صفر في مباراة ودية على أستراليا في بيجين حين هز الشباك بعد 79 ثانية فقط، الخميس.

واستحوذت الأرجنتين على الكرة في نصف ملعب منتخب أستراليا في الدقيقة الثانية، ليمرر إنزو فرنانديز الكرة لميسي الذي مر من مدافعين قبل أن يخدع الحارس بتسديدة لولبية من خارج المنطقة.

وبذلك يكون ميسي، الذي أكد الأسبوع الماضي انتقاله إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، قد هز الشباك في 7 مباريات متتالية مع منتخب بلاده، ويبدو أن قائد الأرجنتين لا يكل ولا يمل قبل الاحتفال بعيد ميلاده 36 الأسبوع المقبل.

وقال ميسي “استمتع دائمًا بالوجود مع المنتخب الوطني. المباراة كانت صعبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، لكن بغض النظر عن ذلك واصلنا اللعب بقوة”.

وكان ميسي محط الأنظار كلها منذ وصوله إلى بيجين الأسبوع الماضي.

ويحظى قائد الأرجنتين بشعبية جارفة في الصين حيث يتابع عشاق كرة القدم هناك المنتخبات البارزة لتعويض الأداء السيء للمنتخب الصيني.

واكتظت الأماكن جميعها المحيطة بالاستاد وفندق إقامة ميسي ورفاقه بالمئات من عشاق كرة القدم الذين ارتدوا قميص لعب منتخب الأرجنتين في الأيام الأخيرة.

واصطف المئات خارج الفندق يوميًا على أمل إلقاء نظرة على النجم المحبوب ميسي أثناء التوجه للتدريب.

