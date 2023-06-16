بعد تعليق مؤقت.. وزير خارجية لبنان: الإمارات رفعت حظر التأشيرات

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب لوكالة الأنباء رويترز اليوم الجمعة، إن الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين.

وكانت الإمارات قد علّقت مؤقتًا منح التأشيرات للبنانيين، وعزى مسؤول إماراتي ذلك إلى مخاوف أمنية، وهو ما أكده مصدر مطلع للأناضول، وقال إن وقف التأشيرات جاء نتيجة اعتبارات أمنية حتّمت تعليقها أيامًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحظر جاء نتيجة تلقي تهديدات من “حزب الله”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال بوحبيب إن سفير لبنان في الإمارات أبلغه مساء أمس الخميس “إعادة العمل بالتأشيرات للبنانيين ابتداءً من اليوم الجمعة”، لكن لم يصدر تعليق فوري من حكومة الإمارات.

وأفاد مواطنون لبنانيون في الأسابيع الماضية بأن الإمارات لا تمنح اللبنانيين تأشيرات دخول. وذكر وكيلا سفر في لبنان أنهما غير قادرين على طلب تأشيرات لدخول اللبنانيين إلى الإمارات من خلال النظام المعتاد عبر الإنترنت.

وقال وكيل سفر اليوم، إن التغيير لم ينعكس بعد على نظام تقديم الطلبات عبر الإنترنت، وإن “العديد من طلبات الحصول على تأشيرات لا يزال معلقا”.

وكان مسؤول إماراتي قد قال لرويترز، أمس الخميس، إن هناك قيودا مؤقتة مطبقة ترجع لمخاوف أمنية، لكنها سترفع خلال أيام.

ويعمل آلاف اللبنانيين في الإمارات ويرسلون تحويلات مالية إلى عائلاتهم في الوطن، حيث أدت أزمة اقتصادية إلى منع معظم المودعين من الوصول إلى حساباتهم المصرفية، ودفعت بأكثر من 80% من السكان إلى الفقر.