سياسة

عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا: بيننا وبين “المتمردين” الذخيرة.. ونشطاء يعلّقون (فيديو)

عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للجيش ياسر العطا (الأناضول)
16/6/2023

قال عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للقوات المسلحة ياسر العطا، إن الجيش يتقدّم بثبات نحو أهدافه المخطط لها.

وتوعد العطا في تسجيل مصور، الجمعة، قوات الدعم السريع بأن الجيش سيعمل على “تدميرها” في المرحلة المقبلة في كل مكان توجد فيه، بما في ذلك المنازل التي تسيطر عليها.

وأضاف أن ما بين الجيش وبين من وصفهم بالمتمردين “الذخيرة”، في إشارة لرفض أي وساطة لإنهاء الحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن بعض قادة الدول أبلغوهم بأنهم لا يريدون وصف قوات الدعم السريع بالمتمردين، لأنهم يرغبون الدخول وسيطًا بين الطرفين، وأنهم حال وصف قوات الدعم السريع بالمتمردين ربما لا يقبلون الوساطة، حسب قوله.

 

ونصح العطا المواطنين الذين تسيطر قوات الدعم السريع على منازلهم بالخروج منها، وتفريغ المنازل المجاورة، لأن الجيش “سيهاجم عناصر الدعم السريع في أي مكان”.

وقال عطا إن المواطنين يقفون إلى جانب القوات المسلحة، وكذلك الأحزاب السياسية رغم وجود بعض “الأشخاص السيئين” فيها وفي الإعلام الذي غالبيته من “النبلاء” وفقًا لقوله.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات العطا.

المصدر : الجزيرة مباشر