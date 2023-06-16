عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا: بيننا وبين “المتمردين” الذخيرة.. ونشطاء يعلّقون (فيديو)

قال عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للقوات المسلحة ياسر العطا، إن الجيش يتقدّم بثبات نحو أهدافه المخطط لها.

وتوعد العطا في تسجيل مصور، الجمعة، قوات الدعم السريع بأن الجيش سيعمل على “تدميرها” في المرحلة المقبلة في كل مكان توجد فيه، بما في ذلك المنازل التي تسيطر عليها.

وأضاف أن ما بين الجيش وبين من وصفهم بالمتمردين “الذخيرة”، في إشارة لرفض أي وساطة لإنهاء الحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن بعض قادة الدول أبلغوهم بأنهم لا يريدون وصف قوات الدعم السريع بالمتمردين، لأنهم يرغبون الدخول وسيطًا بين الطرفين، وأنهم حال وصف قوات الدعم السريع بالمتمردين ربما لا يقبلون الوساطة، حسب قوله.

“ سنهاجم في كل مكان “

🔴 عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا يطالب المواطنين بالابتعاد عن المنازل التي تحتلها قوات الدعم السريع#الجزيرة_مباشر | #السودان pic.twitter.com/9CMegcDRaD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2023

ونصح العطا المواطنين الذين تسيطر قوات الدعم السريع على منازلهم بالخروج منها، وتفريغ المنازل المجاورة، لأن الجيش “سيهاجم عناصر الدعم السريع في أي مكان”.

وقال عطا إن المواطنين يقفون إلى جانب القوات المسلحة، وكذلك الأحزاب السياسية رغم وجود بعض “الأشخاص السيئين” فيها وفي الإعلام الذي غالبيته من “النبلاء” وفقًا لقوله.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات العطا.

رسائل ساخنة من الفريق أول ركن ياسر العطا.

خاص: جسر نيوز

الخميس 15 يونيو 2023م pic.twitter.com/HZ3jLORtDL — Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) June 15, 2023

ياسر العطا من أسبوعين الحسم، قال العندهم بيوت دخلوها الدعامة حيضربها طيران وجنبها بيتين تلاتة (عشان السودانيين عندهم التكافل)

يعني السوداني يتغرب عمره ده كلو عشان يبني بيته ده ويبقى تحت رحمة المعاتيه ديل، يا جنجويد يحتلوا بيتو، يا جيشك يساويهو بالواطة وانت مامفروض تتكلم#لا_للحرب pic.twitter.com/vHhRrCKj7o — Ameen Makki (@Dr_AmeenMakki) June 16, 2023

🎯ظهور الفريق ياسر العطا مهددا بتدمير منازل المواطنين التي يحتلها #الدعم_السريع ويقول الاعلام به كذا وكذا !! طيب بحديثك هذا يعني سياسة الأرض المحروقة وتدمير كل منزل ومنشأة في #ولاية_الخرطوم

لغة الجنرالات المو.ت والق.تل ولا يقدروا حتي مجهودات الدول الساعية لوقف القتال . pic.twitter.com/Mdx343VkjB — Dr- HanAmin 🇸🇩🦋📿 (@hanaelmeen1) June 16, 2023

رسالة الفريق ياسر العطا لاصحاب المنازل التي تحتلها المليشيات وجيرانهم.

عزيزي المواطن حياتك أغلى من بيتك وفضولك الزائد ممكن يؤدي بحياتك وما تصور وتعرض نفسك والجيش للخطر. pic.twitter.com/1GbcVgn9UE — Hussein 🅰️lsadiq (@wadalsadiq) June 16, 2023

ياسر العطا يدعو السكان إلى الابتعاد عن المساكن التي تحتلها ميليشيا الدم: قررنا حسمهم

العطا: المعركة معركة أمة ..ورغم التعفن في بعض القوى السياسية فهناك شرفاء#السودان pic.twitter.com/SoY0RIRjh2 — أحمد القرشي إدريس (@ahmadhgurashi) June 16, 2023

ياسر العطا ينوه جميع المواطنين وما يتوجب فعله في حال تم احتلال بيوتهم من قبل الجنجويد

كذلك أوضح أن المعركة هي معركة أمة وشعب وليس معركة محدودة تخص الجيش وحده

تحذيرات العطا يعني انه سيستخدم المزيد من القوة المميتة التي تحدث عنها البرهان#الجنينة_تنزف

#الدعم_السريع_مليشيا_ارهابية pic.twitter.com/RMjitk1Ao7 — كريشة | krisha (@krisha_tokar) June 15, 2023

قال تعالى " أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً " لاتحرضوا ع القتل وسفك الدماء

افيقوا وعودوا إلى كتاب الله وشريعته وكفوا عن الإقتتال #ياسر_العطا #لا_للحرب_في_السودان pic.twitter.com/YKyY0EBGdn — الشيخ صالح العلي 🇸🇩 (@sal7_Al_ali) June 16, 2023

ياسر العطا تصريحاته في كل مرة تبين فشل قادة الجيش عن ادارة للمشهد بعد ان قال يوم يومين ( واستمرت شهرين ) حاليًا يدعو المواطنين للابتعاد عن الحيط! هم ضببة! ما تمكن زعيم المليشيا ومكن لمليشيته من مفاصل البلد الا في وجود امثال ياسر العطا في قيادة الجيش. — Abazar Hassan (@AbazarHassan) June 16, 2023

الجنرال ياسر العطا .. رسائل قوية حول المعركة القادمة

المواطنين ابعدوا من المواقع التي فيها دعامة بيتن ثلاثة بيوت ..ابعد من المواقع حقتهم .. الخميس 15 يونيو 2023م pic.twitter.com/v4O8ehIC5g — Rishan Oshi رشان اوشي (@Rishanoshi11) June 16, 2023