أوغندا.. 41 قتيلا بهجوم على مدرسة نفّذته جماعة مرتبطة بتنظيم الدولة

أفادت رويترز بارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مدرسة في غرب أوغندا إلى 41 على الأقل، وكانت السلطات المحلية قد أعلنت، اليوم السبت، مقتل أكثر من 25 تلميذًا واختطاف آخرين جراء الهجوم الذي نفذته جماعة مسلّحة على صلة بتنظيم الدولة، قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفاد متحدث باسم الشرطة الأوغندية، بأن “الهجوم الإرهابي” نفذته أمس الجمعة، عناصر من جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” -وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو كانت قد أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة- على مدرسة لوبيريرا الثانوية في بلدة مبوندوي، وأضرمت النيران في نُزل المدرسة، ونهبت مستودعًا للمواد الغذائية.

The police confirmed 25 people, mostly students, killed in an ADF attack on Kasese school, fearing the number could be higher as their operation was still on-going. #NTVNews

"A hot pursuit by the UPDF and the police is ongoing, towards Virunga national park," a police statement… pic.twitter.com/54Qj9hKd4X

— NTV UGANDA (@ntvuganda) June 17, 2023