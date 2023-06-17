أوكرانيا تعلن تقدمها جنوبا وروسيا تؤكد نشر أولى دفعات أسلحتها النووية في بيلاروسيا

قال قادة بالجيش الأوكراني أمس الجمعة إن القوات الأوكرانية تتقدم في القطاعات الجنوبية في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية.

وجاء أحدث تقرير عن الهجوم المضاد إضافة إلى تقرير عن “مقاومة بائسة” من القوات الروسية بالشرق، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أهمية الهجوم المضاد.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور “كل جندي، كل خطوة جديدة نتخذها، كل شبر يحرر من الأراضي الأوكرانية له أهمية قصوى”.

ولم تعترف روسيا رسميًّا بتقدم القوات الأوكرانية في المراحل الأولى من هجومها المضاد، بل قالت إنها كبّدت تلك القوات خسائر فادحة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

In just one day, Ukrainian air defense shot down 6 out of 6 «undownable», «no analogues», «hypersonic» air-launched ballistic Kinzhal missiles.

russia lies. Always. pic.twitter.com/uV9qBNCKFm — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 16, 2023

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار على تطبيق تلغرام إن القوات “تشارك في تحركات نشطة للتقدم على عدة اتجاهات في وقت واحد”. وأضافت “عمليًّا، حققت وحداتنا نجاحات تكتيكية في جميع القطاعات التي تهاجم فيها”.

وتابعت “يتقدمون بشكل تدريجي. في الوقت الراهن تقدّموا لمسافة تصل إلى كيلومترين في كل اتجاه”. وفي شرق أوكرانيا، قالت هانا ماليار إن القوات الروسية تحاول طرد القوات الأوكرانية من المواقع الثابتة.

وتحاول القوات الأوكرانية إخراج القوات الروسية من ضواحي مدينة باخموت المدمرة التي استولت عليها روسيا الشهر الماضي.

وكان الجنرال أولكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية قد قال في وقت سابق إن الأوضاع ملتهبة في الشرق، وإن روسيا ترسل أفضل قواتها إلى قطاع باخموت مدعومة بالمدفعية والطائرات.

وكتب سيرسكي عبر تلغرام “نواصل الأعمال الهجومية في اتجاهات مختلفة واحتلال المرتفعات البارزة وقطاعات من الغابات بهدف إجبار العدو تدريجيًّا على الخروج من ضواحي باخموت. وإدراكًا منها لذلك، تقاوم وحدات العدو مقاومة بائسة”.

وتشهد باخموت بعض أعنف المعارك منذ الهجوم الروسي في فبراير/ شباط 2022. وقال الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي إنه بدأ الضغط على القوات الروسية للانسحاب من باخموت.

وأوضح سيرسكي أيضًا أن القوات الأوكرانية تتقدم في الجنوب. وقالت كييف الخميس إنها استعادت السيطرة على نحو 100 كيلومتر مربع من أراضيها في نحو أسبوع فحسب من بدء هجومها المضاد على القوات الروسية.

“ليس لديه فرصة للنجاح”

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إن الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا قبل نحو أسبوع ليس لديه أي فرصة للنجاح، وإن بلاده تملك من الأسلحة النووية أكثر مما تملكه دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين بالعالم، حسب وكالة (سبوتنيك) الروسية.

أسلحة نووية في بيلاروسيا

وقال إن الغرب يطالبنا بتقليل تلك الأسلحة، إلا أن هذا لن يحدث، مؤكدًا أن روسيا ملزمة بزيادة الإنفاق الدفاعي لضمان أمنها، وكشف الرئيس الروسي أن بلاده نشرت أول أسلحتها النووية في بيلاروسيا المجاورة بعد اتفاق بين البلدين.

وأضاف “تم تسليم الشحنات النووية الأولى لأراضي بيلاروسيا”، مؤكدًا أنه سيتم نشر المزيد من القوات في الأشهر المقبلة.

وفي مارس/ آذار الماضي، قال بوتين إن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا. وتحظى موسكو بدعم واسع من بيلاروسيا، في عملياتها العسكرية التي تنفذها في أوكرانيا منذ فبراير 2022.