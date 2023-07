السودان.. مسلحون ينهبون الفارين من القتال نحو الحدود مع تشاد (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسلحين في غربي السودان وهم ينهبون أغراض المدنيين الفارين من القتال في مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور، نحو الحدود مع تشاد.

ويُظهر المقطع أعدادًا من المدنيين من النساء والرجال وهم يسيرون في الصحراء بينما يتجه مسلحون نحوهم.

وقال مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي إن المدنيين كانوا يفرون من المعارك في مدينة الجنينة بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني.

ويُسمع صوت مصور الفيديو وهو يطلب من مسلحين أن يقوموا بتفتيش الفارين، كما يطلب من المدنيين أن يقدموا لهم ما يحملونه.

وذكرت منظمات دولية أن نحو 150 ألف شخص عبروا الحدود إلى تشاد.

وأشارت منظمة “أطباء بلا حدود” إلى أن زهاء ستة آلاف شخص فرّوا من الجنينة خلال الأيام القليلة الماضية فقط، مع “تصاعد أعمال العنف” في دارفور.

وأوضحت أن “ما لا يقل عن 622 جريحًا” أُدخلوا مستشفى مدينة أدري التشادية الحدودية مع السودان “على مدى الأيام الثلاثة الماضية”.

وأشارت إلى أن 430 من هؤلاء يحتاجون إلى “عناية جراحية”، وأن غالبية الإصابات كانت “جراء إطلاق النار”.

🚨 BREAKING: MSF teams in Adré, #Chad have received over 300 war-wounded people from #Sudan in just 3 days.

Our team set up an emergency surgical unit to cope with the expected influx. Learn more 👇https://t.co/8sdAVfRPlV

— MSF International (@MSF) June 16, 2023