متحدثة باسم الصليب الأحمر: ملايين السوريين في مناطق الزلزال بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة (فيديو)

حذرت المتحدثة باسم الصليب الأحمر آلاء نايل، من حدوث تداعيات إنسانية خطيرة إذا أهملت الدول المانحة المساعدات الموجهة إلى الشمال السوري المتضرر من زلزال السادس من فبراير/ شباط الماضي.

وقالت آلاء نايل لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أمس الجمعة، إنه “بعد مضي أكثر من 4 أشهر على الزلزال، نذكر دول العالم والمانحين بأن ملايين من السوريين لا يزالون في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، ولا يمكننا أن نسمح بتجاهل هذه الأزمة الإنسانية”.

وأضافت “على المجتمع الدولي أن يواجه الحقيقة الصعبة التي تؤكد أن الوضع في سوريا لا يُحتمل، وأن عدم التحرك سيترك تداعيات خطيرة على جميع الذين يعانون”.

وأشارت إلى أن النقص المتوقع في حجم التمويل للعمل الإنساني في العام الجاري والعام المقبل “يحتم علينا إنجاز الكثير بموارد أقل”، وعبرت من خشيتها من أن يصبح “القيام بأنشطة إنسانية أقل نتيجة لنقص الموارد أمرًا واقعًا، وهذا ما لا نقبله”.

إنقاذ طفلة سورية ماتت أسرتها كلها ولم يبق من أسرتها سوى الأب 💔#زلزال_تركيا #deprem #زلزال_سوريا pic.twitter.com/yjRnOJeLk0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 6, 2023

وأكدت أن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا “تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية في المنطقة، مما قلل من كفاءتها وزاد خطر تسرب المياه الملوثة، كما أن هنالك انهيارا محتملا للبنية التحتية، واحتمال حدوث عواقب وخيمة في الصحة العامة”.

وتابعت “مع انخفاض التمويل المخصص لسوريا بصورة كبيرة، يؤثر ذلك مباشرة في حياة الناس، وفي قدرتنا كلجنة دولية في توفير مساعدة فورية لإنقاذ الأرواح وتعزيز البنية التحتية الأساسية الهشة على المدى القصير والطويل”.

وأكدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر، أن هناك حاجة للمزيد من الأموال لتلبية احتياجات الشعب السوري، مشيرة إلى جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم الناس “أينما كانوا ومهما كانت مكانتهم”.

وقالت إنه “من الضروري أن يتم منحنا الوصول الإنساني الكامل إلى جميع المناطق المتضررة وأن لا يُعرقَل العمل الإنساني”، وطالبت بأن يكون إنقاذ الأرواح أولوية لدى جميع المنظمات والهيئات الإغاثية الدولية.

🔴 أثناء التغطية.. مراسل تركي ينقل لحظة وقوع زلزال في مدينة ملاطية خلال البث المباشر لقناة "Son dakika" المحلية ويساعد في حمل المصابين 🇹🇷#زلزال_تركيا #deprem #زلزال_سوريا pic.twitter.com/QW1nSDzmJN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 6, 2023

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وهو ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلّف دمارًا ماديًّا شديدًا.