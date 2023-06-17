تأكيد مصرع 79 وفقد المئات.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي وتجار البشر بعد مقتل 79 مهاجرًا على الأقل بغرق قارب قبالة سواحل اليونان.

وقال شهود إن ما بين 400 و750 شخصًا كانوا متكدسين في قارب صيد غرق في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء على بعد نحو 80 كيلومترًا من بلدة بيلوس الساحلية جنوب اليونان.

وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للصحفيين في جنيف “ما حدث يوم الأربعاء يؤكد الحاجة إلى تتبع مهربي وتجار البشر والتأكد من تقديمهم للعدالة”.

وأضاف “المفوض السامي كرر دعوته للدول بأن تفتح مزيدًا من قنوات الهجرة النظامية وتعزز تقاسم المسؤولية، وتضمن اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال جميع من يتم إنقاذهم في البحر بسرعة وعلى نحو يضمن لهم السلامة، وتوفر وسائل الرصد والمراقبة المستقلة للسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة”.

وُصف بأنه أحد أكثر حطام السفن دموية في أوروبا هذا العام.. غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان على متنه مئات المهاجرين وبينهم مصريون pic.twitter.com/pWJ6vnnckd — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 17, 2023

من جانبه، قال مدير إدارة حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فيديريكو سودا، إن “من الواضح أن النهج الحالي لمنطقة المتوسط غير مجدٍ”.

وذكر أنه “يجب على الدول أن تعمل معًا وأن تعالج الثغرات في عمليات البحث والإنقاذ الاستباقية والإنزال السريع وتحديد ممرات منتظمة آمنة”.

وقالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه “يجب أن يضع الاتحاد الأوربي السلامة والتضامن في قلب تحركه في منطقة المتوسط”.

ودعت جيليان إلى تحقيق تعاون أكبر وتضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء للاتحاد الأوربي.

لحظات مؤثرة.. مهاجر سوري يلتقي بأخيه بعد النجاة من كارثة غرق قارب أودى بحياة المئات قرب اليونان pic.twitter.com/z8hrpxykgc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2023

وتعد اليونان إحدى الطرق الرئيسية لدخول اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا إلى الاتحاد الأوربي.

ورصدت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في عرض البحر المتوسط ​​منذ عام 2014، مما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم.

ووفقًا لبيانات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق من هذا الشهر، لقي نحو 3800 حتفهم على طرق الهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي، وهو أعلى عدد مسجل منذ عام 2017.

وكان قارب صيد قد غرق في المياه الدولية قبالة اليونان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي. وتم العثور على أكثر قليلا من 100 شخص أحياء.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية إيلياس سياكانتاريس، الأربعاء، أن معلومات غير مؤكدة أشارت إلى أن 750 شخصًا كانوا على متن المركب.