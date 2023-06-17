وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران في أول زيارة رسمية منذ 10 سنوات (فيديو)

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، اليوم السبت، في أول زيارة لوزير خارجية سعودي لإيران منذ أكثر من 10 سنوات.

وسيلتقي وزير الخارجية السعودي، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. كما ذكر التلفزيون السعودي أن الأمير فصيل بن فرحان سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال الزيارة لمناقشة عدة قضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

فيديو | وصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني#الإخبارية pic.twitter.com/tL08YACBJL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى مطار طهران ظهر اليوم، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، زيارة وزير الخارجية السعودي حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة القائمة على حسن الجوار.

وقال سفير طهران لدى الرياض علي رضا عنايتي إن “العلاقات الإيرانية السعودية ائتلاف من أجل السلام والتنمية”، مضيفًا أن “تصميم وعزم وجدّية إيران والسعودية على الحوار والدبلوماسية تبشر بأفق مشرق للتعاون الإقليمي وتحقيق الأمن والتنمية الشاملين”.

فيديو | موفد #الإخبارية عبد الله الرويس من طهران: وصل قبل قليل وزير الخارجية إلى طهران للقاء الرئيس الإيراني لمناقشة عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين#نشرة_النهار pic.twitter.com/O3LjJfeBKn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023

وفي مارس/ آذار الماضي، قررت السعودية وإيران إنهاء الخلافات الدبلوماسية واستئناف العلاقات وإعادة فتح السفارات بعد قطيعة استمرت 7 سنوات، وذلك عبر اتفاق توسطّت فيه الصين. وأعادت إيران فتح سفارتها في السعودية رسميًّا في السابع من يونيو/ حزيران الجاري.

وكان وزيرا خارجية السعودية وإيران قد التقيا مؤخرًا في كيب تاون بجنوب إفريقيا وأجريا محادثات. وفي إبريل/ نيسان، زار وفد دبلوماسي فني سعودي، طهران وناقش آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران.