إسرائيل تمد “كابل” ألياف ضوئية بين أوربا وآسيا

أعلنت إسرائيل أنها ستمد “كابل” من الألياف الضوئية طوله 254 كيلومترًا بين البحر المتوسط ​​والبحر الأحمر، مما يوجد رابطًا مستمرًا بين أوربا وآسيا، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن شركة “إنتل” ستبني مصنعًا جديدًا بقيمة 25 مليار دولار، واصفًا إياه بأنه أكبر استثمار دولي على الإطلاق في إسرائيل.

وقالت وزارة المالية في بيان، اليوم الأحد، إن شركة “خطوط الأنابيب أوربا-آسيا” المملوكة للدولة ستمد الـ”كابل” على امتداد خط أنابيب النفط الذي تشغله عبر إسرائيل بين ميناء عسقلان على البحر المتوسط ​​وإيلات على البحر الأحمر.

PM Netanyahu: Last week we launched the use of the Europe Asia Pipeline Co. as infrastructure for laying international fiber optic cables; this will turn Israel into a global communications center.

وقال إيتسيك ليفي الرئيس التنفيذي للشركة إن المشروع “سيحوّل إسرائيل إلى جسر بري للاتصالات يربط دول الخليج وآسيا بأوربا”.

وقالت الشركة إن أي شركة اتصالات مرخصة في إسرائيل سيتسنى لها استخدام الـ”كابل” بموجب عقد إيجار مدته 25 عامًا.

وتقدم شركة “خطوط الأنابيب أوربا-آسيا” خط الأنابيب بوصفه بديلًا لقناة السويس.

وحذّرت جماعات بيئية مرارًا من خطورة خطوط الأنابيب، وأثارت شكوكًا حيال سجل السلامة في الشركة، وأدى تسرب نفطي من خط أنابيب في 2014 إلى غمر محمية طبيعية صحراوية بـ5 ملايين لتر من النفط.

وقالت الوزارة إن مد “كابلات” الألياف الضوئية على امتداد خط الأنابيب سيساعد في مراقبة أي تغيرات في التضاريس، واكتشاف أي تسرّب محتمل.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن شركة “إنتل” ستبني مصنعًا جديدًا بقيمة 25 مليار دولار، واصفًا إياه بأنه أكبر استثمار دولي على الإطلاق في إسرائيل.

$25 billion will be invested in this plant. This is the largest investment ever in the State of Israel. It is an expression of great confidence in the Israeli economy and reflects the strength of the free economy we have built, and the technological economy we're developing here.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 18, 2023