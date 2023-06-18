تونس.. هيئة الدفاع عن المعتقلين ترفض قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة

قالت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في تونس إن قرار قاضي التحقيق بمنع التداول الإعلامي في القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة” يتعارض مع حرية التعبير والإعلام وأحكام الدستور وبقية القوانين النافذة في البلاد وخاصة أحكام المرسوم 116، مؤكدة أنها قرّرت الطعن على قرار المنع.

وأشارت هيئة الدفاع، اليوم الأحد، إلى أن هذا القرار يحول دون الرقابة المجتمعية على الأعمال القضائية رغم أنها عنصر أساس لضمان شفافية أعمال القضاء، خاصة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسية أثارتها السلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطيين على خلفية مواقفهم.

يأتي ذلك غداة تجديد المعارضة التونسية وعلى رأسها جبهة الخلاص الوطني، الدعوة لإطلاق سراح موقوفين تقول إنهم معتقلون سياسيون منذ 4 أشهر.

ومن بين المعتقلين البارزين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تم اعتقاله في 18 إبريل/نيسان الماضي، وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته.





منع التداول الإعلامي

والجمعة، أصدرت محكمة تونسية قرارًا يمنع التداول الإعلامي في القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة.

ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء عن حنان قداس المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس (مجمع قضائي) قولها إن قاضي التحقيق الأول (لم تذكر اسمه) بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر قرارًا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيّتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما.

وأوضحت أن هذا القرار الموجّه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، يهدف إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف المعنية بالتحقيق.

في حين أكدت هيئة الدفاع عن “القادة السياسيين المعتقلين” أن “الغاية الحقيقية من هذا القرار ليست ضمان سرية التحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحرّيات وضرب حق الدفاع وتكميم الأفواه، بعد تبيّن حقيقة ملف القضية أمام الرأي العام والقائم على تهم مفبركة ونسبة أفعال غير مجرمة لمعارضين ديمقراطيين ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرياتهم”.

وشددت هيئة الدفاع أنّها ستعمل على التصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونية والحقوقية الممكنة، كما أنها ستواصل في الأحوال كلها الدفاع عن مصالح المعتقلين السياسيين بالوسائل التي تراها مناسبة.

ولفتت هيئة الدفاع إلى أنها ستواصل تقديم المعطيات بشأن آخر التطوّرات كمواعيد الجلسات والإجراءات المتّخذة وغيرها من المعلومات، قائلة إنه حق جوهري يتعلّق بحق الدفاع لا مجال للمساس به ولا يمكن إخضاعه لأي تقييد من أي جهة كانت.

ودعت الهيئة، وسائل الإعلام كلها المكتوبة والسمعية والبصرية لممارسة حقّها الطبيعي في تداول القضية إنفاذًا لحرية الإعلام والنفاذ للمعلومة مع احترام الضوابط المعمول بها، والتصدي لأيّ محاولات للمنع.

وحضت الهيئة النقابة الوطنية للصحفيين ونقابة رؤساء المؤسسات الإعلامية للتنديد بهذا القرار غير الشرعي والتصدي له حماية لحريّة الإعلام ودوره في ضمان الرقابة المجتمعية على أعمال القضاء.

نقابة الصحفيين ترفض

بدروها، رفضت نقابة الصحفيين قرار السلطات القضائية منع تداول معلومات بشأن تحقيقات مرتبطة بشبهات التآمر على أمن الدولة، وأكدت أنها ستطعن ضده.

وقالت النقابة في بيان لها إن “القرار فاقد للسند القانوني”، بالإضافة إلى تعارضه مع الدستور الذي “يمنع الرقابة المسبقة على حرّية التعبير والإعلام والنشر”.

وأوضحت أن قرار المنع يتعارض أيضًا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، بل أيضًا مع التطور التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه الموضوعات من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن “هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي، ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح”، داعية الصحفيين إلى الاستمرار في تغطية القضية.

وطالبت النقابة “النيابة العمومية” بإعلام الرأي العام بتطورات القضية أسوة بما يحصل في قضايا مماثلة في دول أخرى على غرار قضية التجسس الروسي على الولايات المتحدة التي حظيت بمتابعة إعلامية وتغطية مفصلة.

وتتّهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر أنّ “القضاء مستقلّ”.

وقام سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021 بإقالة رئيس الحكومة ثم حلّ البرلمان وعيّن حكومة جديدة وغيّر دستور البلاد لاحقًا.

ومطلع 2023 أقيمت انتخابات برلمانية لم يشارك فيها نحو 90% من الناخبين التونسيين.