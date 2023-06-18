رغم ترحيب بوتين بها.. الكرملين: المبادرة الإفريقية صعبة التنفيذ

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) إن المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية صعبة التنفيذ، لكنه أشار إلى اهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بها.

وذكر بيسكوف أن هناك بنودًا في المبادرة لا تتماشى مع موقف موسكو، لكنه أضاف أن “هذا لا يعني أننا لسنا بحاجة إلى الاستمرار في العمل”.

وأوضح أن “بنود مبادرات السلام التي لا تتماشى مع موقفنا ستكون مرفوضة بطبيعة الحال بالنسبة لنا، ولكننا لا نزال منفتحين على الحوار على عكس الجانب الأوكراني”.

ونفى المتحدث باسم الكرملين أن يكون الوفد الإفريقي قد نقل رسالة من الرئيس الأوكراني إلى بوتين خلال لقائهم مع الأخير في سان بطرسبورغ.

وحث وفد من القادة الأفارقة بوتين على بدء محادثات سلام مع أوكرانيا.

وأعلن الوفد، الذي ضم ممثلين من جزر القمر -الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي- وجنوب إفريقيا ومصر والسنغال وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا، أنه وضع خطة من 10 نقاط ضِمن مبادرته للسلام.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن الخطة الإفريقية تضم 10 بنود رئيسية، هي: تحقيق السلام عبر المفاوضات من خلال الطرق الدبلوماسية، وبدء مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن، ووقف تصعيد النزاع من كلا الجانبين، وضمان سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة.

كما تشمل الخطة توفير ضمانات أمنية لجميع البلدان، وضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من الدولتين، وتوفير الدعم الإنساني لمن وقعوا ضحايا الحرب، وتسوية موضوع تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال.

وتنص الخطة أيضًا على إعادة الإعمار بعد الحرب ومساعدة ضحاياها، وتوفير تفاعل أوثق مع الدول الإفريقية.

وثمّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف الدول الإفريقية، وأشاد بمقاربتها “المتوازنة”، قائلًا إنها “خطوة مهمة لتحقيق السلم والسلام في العالم”.