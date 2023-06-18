مظاهرة لجبهة الخلاص التونسية للمطالبة بالإفراج عن سياسيين معتقلين (فيديو)

تظاهر مئات من أنصار جبهة الخلاص الوطني، التكتل السياسي الأبرز المعارض للرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، للمطالبة باطلاق سراح سياسيين معتقلين، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتجمّع المتظاهرون ومن بينهم أنصار لحركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة، ورددوا شعارات من قبيل “حريات حريات لا لقضاء التعليمات” و”وحدة وطنية ضد الشعبوية” و”ارحل ارحل يا فاشل (في إشارة إلى الرئيس التونسي)”، كما حملوا صورًا للمعتقلين.

وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة منذ فبراير/شباط الماضي.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في كلمة أمام المتظاهرين إن المعارضين “مسجونون لأنهم مارسوا حقهم الشرعي في المعارضة واستعادة الحرية”.

يُذكر أن الشابي مُلاحَق بدوره في القضية نفسها، ومثل أمام قاضي التحقيق أول أمس الجمعة.

وأضاف “نحن هنا من أجل إسقاط مجلس المسخ الذي لا يُمثل إرادة التونسيين، نحن هنا من أجل العودة إلى صناديق الاقتراع تحت إشراف هيئة مستقلة، ومن أجل انتخابات رئاسية مبكرة تتكافأ فيها الفرص”.

ويتهم سعيّد معارضيه بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ويصفهم بـ”الإرهابيين”.

واتخذ القضاء التونسي، الجمعة، قرارًا بمنع وسائل الإعلام السمعية والبصرية من التداول في قضية التآمر.

ومن بين المعتقلين البارزين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تم توقيفه في 18 إبريل/نيسان الماضي، وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته.

ومنتصف مايو/أيار الفائت، صدر في حقه حكم بالسجن عامًا مع غرامة مالية ألف دينار (نحو 300 يورو) بتهمة “تمجيد الارهاب”.

وتتهم المعارضة سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرر أن “القضاء مستقل”.

وقام سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021 بإقالة رئيس الحكومة ثم حل البرلمان وعيّن حكومة جديدة وغيّر دستور البلاد لاحقًا.

وفي مطلع 2023، أُجريت انتخابات برلمانية لم يشارك فيها نحو 90% من الناخبين التونسيين.