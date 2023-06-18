نتنياهو يتعهد بالمضي قدما في خطة التعديلات القضائية

تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالمضي قدمًا في خطة تعديل القوانين القضائية المثيرة للجدل، وذلك بعد أيام على تعليق المعارضة مشاركتها في المفاوضات بشأنها.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء “سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ بالإجراءات العملية”.

وتواجه حزمة التعديلات، التي أُعلن عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، احتجاجات واسعة مستمرة للأسبوع الـ24 على التوالي.

وكان نتنياهو قد أعلن تجميد تلك التعديلات في مارس/آذار، قبل أن تبدأ الأحزاب محادثاتها بشأنها.

وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس، الأربعاء الماضي، تعليق مشاركتهما في المحادثات.

واتهم نتنياهو زعماء المعارضة بالتورط في “مسرحية محادثات وهمية”، وذلك بعد تصريحات مشابهة لسلفه لبيد قال فيها إن رئيس الوزراء كان “يتظاهر بأنه يريد إجراء مفاوضات”.

ووعد نتنياهو بالمضي قدمًا “بطريقة مدروسة ومسؤولة” دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وتحد الخطة -التي تريد تطبيقها حكومة رئيس الوزراء اليمينية المتشددة- من سلطة المحكمة العليا، وتعطي البرلمان سلطات أكبر في اختيار القضاة، وتعُدّها المعارضة تهديدًا للديمقراطية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.

أما لبيد فحذر في منشور على حسابه في فيسبوك من أنه في حال “دفع نتنياهو بالإصلاح القضائي من جانب واحد كما أعلن، فسوف يكتشف أنه رئيس وزراء لأقل من نصف إسرائيل”.