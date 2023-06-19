إدانات عربية ودولية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين

أدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية، بالإضافة إلى تركيا، العدوان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 برصاص قوات الاحتلال في جنين ضمن عملية إسرائيلية مستمرة منذ الصباح، تخللها قصف جوي مروحي لأول مرة منذ اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002.

وقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن 7 جنود بينهم 5 من وحدة “المستعربين” أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إثر تفجير مُدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع بمدينة جنين، أثناء عملية عسكرية ضد مسلحين فلسطينيين.

مصر

أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي “الذي يتعارض مع جميع أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية”، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.

الأردن

أدان الأردن اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين، ووصفها بـ”العدوان”، داعيا في الوقت ذاته إلى تحرك دولي “فوري وفاعل” لوقفه.

وحذر بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، من “استمرار دوامة العنف التي سيدفع الجميع ثمنها”.

ودعا المجالي إلى “وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.

وأكد موقف الأردن “الرافض لهذه الاعتداءات والإجراءات الأحادية التي تقوض مساعي خفض التصعيد”.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي “بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان”، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة #جنين صباح اليوم، محذرةً من استمرار دوامة العنف التي سيدفع الجميع ثمنها. pic.twitter.com/NM0odtrCeb — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) June 19, 2023

قطر

أدانت الخارجية القطرية “بأشد العبارات”، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين. واعتبرت في بيان أنه “حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما النساء والأطفال”.

بيان: قطر تدين بأشد العبارات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/eOYsXKWpFh — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 19, 2023

تركيا

أدانت وزارة الخارجية التركية استشهاد فلسطينيين في جنين.

وقالت الخارجية في بيان: “نجدد دعوتنا للحكومة الإسرائيلية إلى وضع حد فوري لهذه الأعمال غير المقبولة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والتي من شأنها أن تؤدي إلى دوامة عنف”.

البرلمان العربي

اعتبر البرلمان العربي في بيان له، اليوم الاثنين، ما يحدث في جنين تصعيدا عسكريا ينذر بتفجر دوامة جديدة من العنف، محملاً حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عما يحدث.

وندد البرلمان “بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خاصة منذ تولي حكومة نتنياهو المتطرفة الحكم وتصريحات وزرائه المتطرفين التي تحرض على العنف والقتل، معتبرًا أن عدم اتخاذ موقف حازم ومحاسبة سلطة الاحتلال هو ما شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم”.

وقال “إن الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان والإدارة الأمريكية، إلى “الخروج عن صمتها، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومدنه، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل”.

التعاون الإسلامي

قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها وقصفها بطائرات الأباتشي “حرب عشوائية مفتوحة ضد مناطق سكنية، وعدوان يؤكد السلوك الدموي الذي تنتهجه إسرائيل، قوة الاحتلال، وتصعيدها للأوضاع ضد الشعب الفلسطيني”.

أعربت الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي، عن إدانتها شديدة اللهجة إزاء كل ما تقترفه #إسرائيل؛ القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأرض والشعب #الفلسطيني، من جرائم ميدانية واستعمارية. pic.twitter.com/zskyBRh58y — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) June 19, 2023

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان “عن إدانتها لكل ما تقترفه إسرائيل؛ القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأرض والشعب الفلسطينيين، من جرائم ميدانية واستعمارية”.

كما أدانت المنظمة “الحرب القائمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصفها المتواصل للحي الشرقي في مدينة جنين”.