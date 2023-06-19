الاحتلال يحاصر صحفيين خلال اقتحامه جنين ويواصل سحب آليات استهدفتها المقاومة (فيديو)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صحفيين فلسطينيين خلال اقتحامها جنين شمالي الضفة الغربية.

وأظهرت صور محاصرة قوات الاحتلال لصحفيين فلسطينيين كانوا يغطون اقتحام مخيم جنين، كما أظهرت إصابة الصحفي حازم ناصر خلال أداء عمله.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الصحفي ناصر وأصابته في الخاصرة، لينُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد الصحفي حافظ أبو صبرا للوكالة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبته عند ميدان العودة قرب مدخل مخيم جنين، مما أدى إلى تضررها.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 صحفيين في بناية وسط جنين، وأطلقت النار بشكل مباشر عليهم.





واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية “استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، للصحفيين خلال تغطية العدوان على جنين ومخيمها سعيًا إلى تكرار جريمة اغتيال شهيدة الحقيقة شيرين أبو عاقلة، وفي المكان نفسه”.

وأكدت أن “إطلاق النار صوب الصحفي حازم ناصر، وإصابته في الخاصرة، واستهداف مركبة قناة (رؤيا) قرب مدخل مخيم جنين وتضررها تثبت أن الاحتلال يحاول منع حراس الحقيقة من نقل العدوان واسع النطاق على أبناء شعبنا في جنين”.

ودعت المؤسسات الدولية إلى حماية الإعلاميين ومؤسساتهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بمحاسبة المعتدين على الصحفيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

الاحتلال يواصل سحب آلياته

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب آليات استهدفتها المقاومة الفلسطينية في جنين، كما دفع بتعزيزات عسكرية للمدينة لإخراج قواته، وأعلن أن سحب الآليات التي استهدفتها المقاومة سيستغرق ساعات.

وأصيب 7 جنود إسرائيليين اليوم بعد تعرضهم إلى “كمين” نصبه مسلحون فلسطينيون لمدرعة إسرائيلية خلال اقتحامها جنين وسط استمرار تبادل إطلاق النار.





ووثق مقطع فيديو إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5 شهداء و66 إصابة، بينها 18 في حالة خطرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن “المجازر المتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال هي محاولات لتفجير المنطقة وجرها إلى مربع العنف”.

وأضاف أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره، مطالبا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية خاصة، بالتدخل فورا “لوقف هذا الجنون الإسرائيلي”.

وتابع “إن الصمت الدولي والاكتفاء ببيانات الإدانة والتنديد هو ما يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار بجرائمها وشن حرب شاملة ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

من جهته، أدان مجلس الوزراء الفلسطيني “الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين”.

وقال المجلس، عقب جلسة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، إنه “ينظر بمنتهى الخطورة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية، وطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تلك الخطوة التي من شأنها استكمال ضرب أسس إقامة دولة فلسطين، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة”.