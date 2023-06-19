الدعم السريع: إصابة ضابط خلال إجلاء جرحى.. والخارجية تعترض على دعوة كينيا لعقد اجتماع بشأن السودان

أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، اليوم الاثنين، إصابة ضابط من قواتها المشرفة على عملية إجلاء جرحى قوات الجيش، وقالت إن ذلك عرّض حياة أفراد بعثة الصليب الأحمر المشاركة في العملية للخطر.

من جانبها، أدانت الخارجية السودانية “اقتحام قوات الدعم السريع مقر سفارة زيمبابوي بالخرطوم، وقالت “إن ذلك يُعَد خرقا سافرا للأعراف والقوانين الدولية بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية”.

كما أعلنت الخارجية السودانية اعتراض حكومة السودان على دعوة كينيا لوزراء خارجية الآلية الرباعية لعقد اجتماع اليوم الاثنين بخصوص السودان.

إجلاء جرحى الجيش

وقالت قوات الدعم السريع في بيان اليوم، إن ضابطا من قواتها كان يشرف على عملية إجلاء جرحى الجيش السوداني أصيب في هجوم قام به الجيش خلال عملية الإجلاء، وقالت إن ذلك عرّض حياة أفراد بعثة الصليب الأحمر المشاركة في الإجلاء للخطر.

وذكرت أن الجيش شنّ صباح اليوم “هجوما غادرا على قواتنا أثناء تحركها برفقة بعثة الصليب الأحمر الدولي لإجلاء عدد 35 جريحا من قوات الجيش موجودين بالمستشفى العسكري بحري”.





وقال البيان “بحسب اتفاق مسبق بين وفد قوات الدعم السريع والجيش في منبر جدة وبعثة الصليب الأحمر الدولي بإجلاء جرحى قوات الجيش، تحرك وفد من قوات الدعم السريع برفقة الصليب الأحمر”.

وأضاف البيان “عند آخر نقطة في مناطق سيطرة قواتنا التي كان مقررا أن يتوجه بعدها وفد الصليب الأحمر لبدء عملية الإجلاء حسب الاتفاق، أطلق الجيش النار بكثافة على الوفدين”.

وقالت إن ذلك “مخالف لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب كونه يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية المعلنة” وأعلنت إدانتها ذلك.

تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات اقتحام مليشيا الدعم السريع لمقر سفارة ومنزل سفير زيمبابوي،وسرق المقتنيات الثمينة،في خرق سافر للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.تدعو الوزارة المجتمع الدولي لإدانة السلوك الإرهابي والإجرامي للميليشيا pic.twitter.com/3nNvuhG5CU — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) June 19, 2023

إدانة اقتحام مقر سفارة

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية السودانية ما قالت إنه قيام قوات الدعم السريع باقتحام مقر سفارة جمهورية زيمبابوي ومنزل السفير، في خرق سافر للأعراف والقوانين الدولية.

وقالت “تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام الدعم السريع باقتحام مقر سفارة جمهورية زيمبابوى ومنزل السفير وسرقة السيارات والمقتنيات الثمينة وتخريب الأثاث والعبث بالمستندات”.

وجددت وزارة الخارجية استنكارها “هذا السلوك الإرهابي والإجرامي”، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانته بأشد العبارات، وتصنيف قوات الدعم السريع “منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية”.

تود وزارة الخارجية أن تفيد باعتراض حكومة السودان على عقد اجتماع الآلية الرباعية التي دعت إليه كينيا، بعد ظهر اليوم الإثنين.

تؤكد حكومة السودان عن رفضها القاطع لاختزال الحكومة الكينية في دعوتها لاجتماع الرباعية توصيف الصراع في السودان بأنه قتال بين جنرالين. pic.twitter.com/oEIihgG83L — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) June 19, 2023

اعتراض على كينيا

وعلى صعيد التطورات الدبلوماسية، أعلنت الخارجية السودانية اعتراض حكومة السودان على دعوة كينيا لوزراء خارجية الآلية الرباعية لعقد اجتماع اليوم الاثنين بخصوص السودان.

وأشارت في بيان إلى أن السودان غير معنيّ بمخرجات اجتماع وزراء خارجية الآلية الرباعية الذي دعت إليه كينيا، وقالت إن تعاطي الحكومة الكينية مع ملف الوساطة يتنافى مع المبادئ الأساسية لمنظمة (إيغاد) المتمثلة في احترام سيادة الدول.

وكان وزير خارجية كينيا قد وجّه الدعوة لوزراء خارجية الآلية الرباعية إلى عقد اجتماع بعد ظهر اليوم الاثنين لبحث الأوضاع في السودان.

وقالت الخارجية السودانية في بيانها “تود وزارة الخارجية أن تفيد بعدم ترحيب واعتراض حكومة السودان على عقد هذا الاجتماع، وأن السودان غير معني بمخرجاته لأنه لا يزال في انتظار رد من رئاسة منظمة إيغاد حول اعتراض حكومة السودان على رئاسة كينيا للآلية ومواصلة جنوب السودان لرئاستها”.

تعلن حكومة جمهورية السودان رفضها لرئاسة كينيا للجنة الإيقاد المعنية معالجة الأزمة الراهنة في السودان، نظرًا لتبني الحكومة الكينية وكبار مسؤوليها مواقف #مليشيا_الدعم_السريع وتأوي عناصرها وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم. #السودان pic.twitter.com/MNCf3PgPfX — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) June 15, 2023

وأضافت “إن التسرع الذي تبديه الحكومة الكينية في معالجة هذا الملف والتصريحات التي تصدر من مسؤوليها، والتي تشير إلى استرشادها بالمبادرات الدولية، لا يخدم مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية” حسب البيان.

وقالت الخارجية “تؤكد حكومة السودان رفضها القاطع لاختزال الحكومة الكينية في دعوتها لاجتماع الرباعية توصيف الصراع في السودان بأنه ‘قتال بين جنرالين’ وفي ذلك تسمية مخلة بين مؤسسة القوات المسلحة الوطنية والمجموعة المتمردة عليها”.





هدنة جديدة وهدوء حذر

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الأحد، هدوءا حذرا مع بدء هدنة جديدة بدأت في الساعة السادسة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) تستمر 72 ساعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتوقفت الاشتباكات وتحليق الطيران الحربي والقصف المدفعي في جميع أنحاء الخرطوم، كما شهدت مدينة أم درمان (غربي الخرطوم) استقرارا دون سماع الأصوات المعتادة لقصف مدفعي أو مضادات طيران، وشهدت مدينة الخرطوم بحري (شمالي الخرطوم) توقف العمليات العسكرية.

وتسببت المعارك في مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة ما يزيد على 6 آلاف آخرين، حسب ما ذكرت وزارة الصحة السودانية.





كما تسبب القتال في نزوح أكثر من 2.2 مليون شخص داخل السودان وخارجه، حسب الأمم المتحدة، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، حسب ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت مطلع هذا الأسبوع -بعد أعمال عنف شهدتها مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور وقُتل فيها حاكم الولاية- من أن ما يشهده الإقليم قد يرقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، مساء السبت، اتفاق الجيش السوداني والدعم السريع على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة تبدأ في السادسة من صباح يوم الأحد بالتوقيت المحلي وتنتهي في الساعة نفسها من صباح الأربعاء.

ودعت الرياض وواشنطن طرفي النزاع إلى “النظر في المعاناة الكبيرة للشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف”.