بسبب عودة سوريا للجامعة العربية.. بوريل يعلن تأجيل الاجتماع الوزاري الأوربي العربي

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أمس الأحد، إنه تم تأجيل الاجتماع الوزاري العربي الأوربي السادس في ظل عودة دمشق لممارسة أنشطتها بالجامعة العربية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بوريل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في العاصمة المصرية القاهرة، ونشر موقع الاتحاد الأوربي فحواه.

وأضاف بوريل، عقب انتهاء المباحثات بينهما بمقر الجامعة، أن “جامعة الدول العربية شريك مهم للاتحاد الأوربي، وعلى مدار السنوات تعاوننا في العديد من القضايا المهمة مثل الإرهاب وحقوق الإنسان وعملية السلام في الشرق الأوسط”.

وأكد أنه تم تأجيل الاجتماع الوزاري السادس بين الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية، الذي كان من المقرر عقده خلال الأسبوع الجاري، وكان لا بد من تأجيله بسبب إعادة قبول دمشق في جامعة الدول العربية.

وشدد على أن “إعادة قبول دمشق في جامعة الدول العربية قرار سيادي، ونحن نحترمه احتراما كاملا، إلا أننا نرى أيضًا أن هذه الخطوة تمت رغم أن دمشق لم تبذل أي جهود ذات مغزى لحل النزاع”.

وأوضح أن آخر اجتماع وزاري بين الجانبين عقد في فبراير/ شباط 2019 في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار إلى أن موقف الاتحاد الأوربي لن يتغير إلا إذا حققت دمشق تقدما في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن 2554.

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت في 7 مايو/ أيار الماضي، إنهاء تجميد مقعد دمشق لنحو 12 عاما بسبب القمع العسكري من النظام للثورة السورية التي انطلقت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.