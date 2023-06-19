تونس.. طعن حارس أمن في محيط سفارة البرازيل واعتقال المعتدي بعد إصابته بالرصاص

قال مراسل الجزيرة مباشر إن شرطيًّا أصيب بجروح جراء طعن، ظهر اليوم الاثنين، في محيط مقر السفارة البرازيلية بتونس.

وأفاد شهود عيان للجزيرة مباشر أن العملية أسفرت عن إصابة الشرطي الذي كان يحرس مقر السفارة، وأن الجاني اعتُقل بعد إطلاق الرصاص عليه.

وأضاف شهود العيان أنه تم نقل الشرطي المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، في حين قامت قوات الأمن بتطويق المكان.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية بتعرض “عون أمن أمام سفارة البرازيل بالبحيرة 01 للطعن بآلة حادة من قبل شخص أثناء التحري معه حول أسباب وجوده بمحيط السفارة”.

وتابع البيان “تم القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته على مستوى الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال الأبحاث معه”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود أن هناك وجودًا مكثفًا للشرطة في المنطقة، وأنه يجري تطويق الموقع.

ولم تتوفر معلومات إضافية أخرى من مصادر رسمية على الفور بشأن دوافع الهجوم.

وأظهر مقطع مصور انتشار قوات الأمن في محيط السفارة بضاحية المرسى بالعاصمة التونسية.