5 شهداء وقصف الضفة بمقاتلات لأول مرة منذ 2002.. كمين للاحتلال في جنين والمقاومة تعد بالمزيد (فيديو)

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 91 آخرون بينهم 23 إصاباتهم خطرة، صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك محاولات لإخراج القوات من جنين بعد تعرضها لإطلاق نار مكثف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشهداء هم: الطفل أحمد يوسف صقر (15 عامًا) وأحمد خالد فايز دراغمة (19 عامًا) وقيس مجدي عادل جبارين (21 عامًا) وخالد عزام عصاعصة (21 عامًا) وقسام فيصل أبو سرية (29 عامًا).

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تعرقل وصول سيارات الإسعاف إلى عشرات المصابين، وإنها استهدفت بالرصاص الحي مركبتي إسعاف.

قصف الضفة لأول مرة منذ عقدين

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن طائرات قصفت أهدافًا في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية قبل عقدين.

وأطلقت مروحية إسرائيلية صواريخ خلال مداهمة كبيرة في مخيم جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، قال جيش الاحتلال إنها تهدف إلى اعتقال “مشتبه فيهم” في جنين.

واستهدفت طائرة أباتشي الإسرائيلية مبنى بالمدينة في أول قصف جوي منذ عام 2002، حيث أطلقت صاروخًا خلال العملية العسكرية في المخيم.

وهذه أول مرة يقصف فيها الجيش الإسرائيلي مباني مدنية في الضفة الغربية منذ اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002. ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر المروحية وتصاعد الدخان من البناية.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، لتلفزيون فلسطين “إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف، الجريمة اليوم في جنين رافقتها عمليات قصف جوي للمنازل والمدنيين”. وأشار إلى أن دخول طائرات الأباتشي على خط عدوان الاحتلال في جنين خطير، وأن المقاومين يواصلون التصدي للاحتلال.

ومنذ أكثر من عام يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل لإطلاق للنار.

تغطية صحفية: لحظة قصف طائرات الاحتلال المروحية على جنين. pic.twitter.com/rulPuD1X4M — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2023

كمين

وأصيب 7 جنود إسرائيليين اليوم جراء “كمين” نصبه مسلحون فلسطينيون لمدرعة إسرائيلية خلال اقتحامها جنين وسط استمرار تبادل لإطلاق النار. وأظهرت لقطات لحظة انفجار استهدف الآلية الإسرائيلية، وصورا أخرى لمروحية عسكرية إسرائيلية تقلّ الجنود المصابين عند وصولها إلى مستشفى في حيفا.

وقالت (كتيبة جنين) التابعة لسرايا القدس -الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها استهدفت مروحية إسرائيلية حلّقت على ارتفاع منخفض في جنين، وذكرت أن مقاتليها استهدفوا آليات إسرائيلية بعبوات شديدة الانفجار تدخل الخدمة لأول مرة ضد قوات الاحتلال.

وتابعت “استهدفنا قوات الاحتلال برصاص كثيف خلال محاولة سحب إحدى الآليات التي تم إعطابها خلال كمين جنين”.

تغطية صحفية: الاحتلال ينقل جنوده المصابين بكمين جنين إلى مستشفى رمبام في حيفا المحتلة. pic.twitter.com/p8ewnJh0hM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2023

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن “كمية كبيرة من العبوات استُخدمت ضد آلياتنا في جنين إحداها اخترقت مركبة مصفحة”، وأن عددًا من المركبات المصفحة للجيش علِقت في جنين ودخلت قوات معززة لإنقاذها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنودًا من جيش الاحتلال أصيبوا بجروح إثر تفجير عبوة ناسفة “خلال نشاط لاعتقال مطلوبين”، وأن اشتباكات مسلحة عنيفة وقعت في المنطقة.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تستهدف مستشفى ابن سينا ومحيطه خلال اقتحامها المستمر للمدينة". pic.twitter.com/3rinVjcqnr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 19, 2023

وأكد جيش الاحتلال إلقاء عدد كبير من العبوات الناسفة على قواته في جنين، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير المالية قوله “آن الأوان لشنّ عملية واسعة للقضاء على أوكار الإرهاب شمالي الضفة وإدخال القوات الجوية والمدرعات. سأطالب بعقد اجتماع عاجل للكابينت بشأن شن عملية واسعة في شمالي الضفة”.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بإصابة 7 جنود بينهم 5 جنود من وحدة المستعربين “أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة” إثر تفجير مُدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع بمدينة جنين، أثناء عملية عسكرية ضد مسلحين فلسطينيين.

إطلاق نار تجاه طائرة مروحية إسرائيلية في أجواء مخيم جنين. pic.twitter.com/hFAJDFtdvp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2023

جنين.. عصيّة على الانكسار

بدورها، أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عدوان الاحتلال المتواصل على جنين وغيرها من المناطق”، وأضافت في بيان لها أن “عدوان الاحتلال على جنين تصعيد خطير للصراع ومحاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم”.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال أبعد ما يكون عن حسم المعركة ضد المقاومة في جنين لأن المقاومة في الضفة المحتلة “صلبة وقوية”.

وأضافت في بيان “جنين تثبت مرة أخرى أنها عصية على الانكسار والاحتلال ما زال يتفاجأ في كل مرة يحاول أن ينهي المقاومة”، مشددة على أن “مفاجأة العدو بمزيد من التكتيكات والأدوات تشير إلى أن قدرة المقاومة تزداد اتساعًا”.

وتابعت “الاحتلال سيفشل في هذه المعركة وفي كل معركة يخوضها ضد شعبنا ولن يكون له مكان على أرضنا وعليه انتظار المزيد من المقاومة”.

بدروها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن المواجهة على أرض جنين “تثبت تجذر المقاومة كنهج لا بديل عنه وتدل على شجاعة وإقدام المجاهدين واستعدادهم للقتال”.

وأكدت في بيان لها أن “أبطال سرايا القدس والمقاومة على أرض جنين وجهوا صفعة قوية للعدو وقادته، ومدن الضفة كلها تستعد للمواجهة”، مردفة “جنين لقنت العداون درسا جديدا لرسم قواعد الاشتباك في الضفة التي تنتفض غصبًا وثورة”.

صورة توثق أضراراً جسيمة لحقت بآلية للاحتلال جراء تفجير عبوة ناسفة بها في جنين. pic.twitter.com/LxB18br2zr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2023

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت صباح اليوم الاثنين مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، مما أدى إلى وقوع عشرات من الإصابات، بينها حالات حرجة.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

تغطية صحفية: "لحظة وصول الطائرات التي تحمل الجنود المصابين إلى مستشفى رمبام بحيفا المحتلة". pic.twitter.com/rDDmYcEHQJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 19, 2023

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه دروعا بشرية، وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

كما قصفت طائرة حربية من طراز “أباتشي” أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.