فلسطينيون يحملون أجزاء من آلية إسرائيلية معطوبة ويجوبون بها شوارع مخيم جنين (فيديو)

حمل فلسطينيون، اليوم الاثنين، أجزاء من آلية إسرائيلية معطوبة، وجابوا بها شوارع مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية آليات عدة للاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها مدينة جنين، وتمكنت من إعطاب عدد منها.

وعملت قوات الاحتلال لساعات في عملية سحب الآليات المعطوبة من جنين.





وأصيب 7 جنود إسرائيليين، اليوم، بعد تعرضهم لكمين نصبه مسلحون فلسطينيون لمدرعة إسرائيلية خلال اقتحامها جنين وسط استمرار تبادل إطلاق النار.

وأعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف آليات الاحتلال “بصليات كثيفة من الرصاص من مسافات قريبة مع جيش العدو وتفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار المُعدَّة مسبقا، ضمن عملية بأس الأحرار، للتصدي للعدوان الصهيوني الذي استهدف مدينة جنين”.

وقالت السرايا في بيانها “إن أبطال سرايا القدس في كتيبة جنين، تمكنوا من إيقاع عدد من آليات الاحتلال المتوغلة بحقل من النيران واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص من مسافات قريبة مع جيش العدو، وتفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار المُعدَّة مسبقا بناقلة جند صهيونية في محيط أحد المنازل في الجابريات وعدد من الآليات في عدة محاور بجنين وتحقيق إصابات مباشرة”.





وأضافت “مجاهدونا رصدوا الإصابات المحققة في صفوف القوة الصهيونية المتوغلة، وشوهدت مروحيات عسكرية للعدو وهي متجهة إلى مكان الكمين البطولي لإجلاء الجنود المصابين”.

وتابعت “مشاهد الفيديو التي وثقتها كاميرات مجاهدينا في كتيبة جنين لتصديها للعدوان الصهيوني واستهداف آلياته وإيقاع إصابات محققة بعد تفجير ناقلة جند صهيونية وعدد من الآليات، وأثلجت صدور قوم مؤمنين، هي بعض من بأس مجاهدينا في جنين”.

وأكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس (أبو حمزة) أن “الفعل البطولي لأبطال سرايا القدس في كتيبة جنين صباح اليوم يعكس العجز الصهيوني أمام حجم الإصرار الفلسطيني على مواصلة الكفاح وطريق الجهاد حتى دحر الاحتلال عن فلسطين الطاهرة من بحرها إلى نهرها”.

وقال أبو حمزة في تغريدات له عبر قناته على تلغرام، اليوم الاثنين “إن هذه الملحمة البطولية التي سطرها مقاتلونا ضد العدوان الغاشم هي الامتداد الطبيعي لوفاء مجاهدينا الأبطال”.

وأعلن الناطق باسم سرايا القدس استشهاد 2 من مقاتليها أثناء اشتباكهما مع قوات الاحتلال، هما: قسام أبو سرية، وقيس جبارين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5 شهداء و66 مصابا، بينهم 18 في حالة خطرة.