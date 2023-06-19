قطر: نتعهد بتقديم 50 مليون دولار لصالح الاستجابة الإنسانية في السودان
19/6/2023-|آخر تحديث: 19/6/202304:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري:
- ندعو الطرفين في السودان لوقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار.
- منذ بداية الأزمة قدمت قطر نحو 318 طنا من الغذاء وساهمت في إجلاء 1784 شخصا.
- نتعهد بتقديم 50 مليون دولار لصالح الاستجابة الإنسانية في السودان.
وزير الخارجية السعودي: منذ بدء الأزمة خصصنا نحو 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان وأجلينا 8455 شخصا من السودان.
وزير الخارجية المصري:
- أطلقنا مبادرة مشتركة مع دولة قطر بشأن المساعدات الإنسانية بالسودان.
- استقبلنا ربع مليون سوداني خلال الأزمة الأخيرة فضلا عن 5 ملايين آخرين كانوا مقيمين داخل الأراضي المصرية.
- سهلنا إجلاء أكثر من 10 آلاف من البعثات الدبلوماسية في السودان.
الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن يتوقف العنف ضد عمال الإغاثة في السودان ومهاجمة البنية التحتية المدنية والإمدادات الإنسانية.
المصدر : الجزيرة مباشر