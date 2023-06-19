سياسة

قطر: نتعهد بتقديم 50 مليون دولار لصالح الاستجابة الإنسانية في السودان

19/6/2023-|آخر تحديث: 19/6/202304:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري:

  • ندعو الطرفين في السودان لوقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار.
  • منذ بداية الأزمة قدمت قطر نحو 318 طنا من الغذاء وساهمت في إجلاء 1784 شخصا.
  • نتعهد بتقديم 50 مليون دولار لصالح الاستجابة الإنسانية في السودان.

وزير الخارجية السعودي: منذ بدء الأزمة خصصنا نحو 100 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان وأجلينا 8455 شخصا من السودان.

وزير الخارجية المصري:

  • أطلقنا مبادرة مشتركة مع دولة قطر بشأن المساعدات الإنسانية بالسودان.
  • استقبلنا ربع مليون سوداني خلال الأزمة الأخيرة فضلا عن 5 ملايين آخرين كانوا مقيمين داخل الأراضي المصرية.
  • سهلنا إجلاء أكثر من 10 آلاف من البعثات الدبلوماسية في السودان.

الأمين العام للأمم المتحدة: يجب أن يتوقف العنف ضد عمال الإغاثة في السودان ومهاجمة البنية التحتية المدنية والإمدادات الإنسانية.

المصدر : الجزيرة مباشر