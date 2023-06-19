قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بدءًا من اليوم

قالت وزارتا الخارجية القطرية والإماراتية، اليوم الاثنين، إن البلدين اتفقا على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل بدءًا من اليوم 19 يونيو/ حزيران.

وذكر بيان للخارجية القطرية أنه انطلاقًا من “اتفاق العلا”، وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، مزاولة أعمالها اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023.

وأكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، بحسب البيان.

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/TkM52b6xSA — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 19, 2023

كما صدر بيان مماثل من وزارة الخارجية الإماراتية، جاء فيه “انطلاقًا من اتفاق العلا، وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما”.

الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسيhttps://t.co/Nsvd7DDz1f — MoFA وزارة الخارجية (@MoFAICUAE) June 19, 2023

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تلقى اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، أعمالها اليوم.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإماراتي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/b96IIcAK1q — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 19, 2023

وفي 5 يناير/ كانون الثاني 2021، انعقدت قمة المصالحة الخليجية في مدينة العلا السعودية، وشدَّد بيان القمة على روابط التعاون بين دول مجلس التعاون والعمل على توثيقها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية.