قيادي في حماس للجزيرة مباشر: أحداث جنين تؤكد أن الاحتلال يزداد عجزا عن حسم المعركة (فيديو)

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المقاومة في الضفة الغربية ما زالت حاضرة وقادرة على التحرك، وإن محاولات الاحتلال لإنهائها لم تنجح.

وأضاف قاسم في مداخلة مع الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، تعليقًا على اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنين، إن ما حدث اليوم “يؤكد أن الاحتلال يزداد عجزًا عن حسم المعركة مع الشعب الفلسطيني”.

وأكد قاسم أن المقاومة في جنين أكدت أن الفصائل الفلسطينية موحّدة بكافة أطيافها. واعتبر قاسم أن “تهديدات الاحتلال لن تثني إرادة شعبنا عن المقاومة والدفاع عن مقدساتنا”.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب 62 بينهم 13 جروحهم خطرة، صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك محاولات لإخراج القوات من جنين بعد تعرضها لإطلاق نار مكثف.





كمين كتيبة جنين

وأصيب 7 جنود إسرائيليين بعد تعرضهم إلى كمين نصبه مسلحون فلسطينيون لمدرعة إسرائيلية خلال اقتحامها جنين وسط استمرار تبادل إطلاق النار.

وقالت (كتيبة جنين) التابعة لسرايا القدس -الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها استهدفت مروحية إسرائيلية حلّقت على ارتفاع منخفض في جنين، وذكرت أن مقاتليها استهدفوا آليات إسرائيلية بعبوات شديدة الانفجار تدخل الخدمة لأول مرة ضد قوات الاحتلال.

اشتباكات مستمرة حتى اللحظة مع قوات الاحتلال في جنين pic.twitter.com/Sb8TfeSoAH — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 19, 2023

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إن “الكمين المُحكم” الذي نصبته المقاومة في جنين لقوات الاحتلال “يعكس ضعف الاحتلال على الأرض في مواجهة قوة وصلابة المقاومين الأبطال المدافعين عن شعبنا وأطفالنا، ويؤكد جاهزية المقاومة للنيل من الاحتلال الفاشي الغاشم”.





وأوضحت في بيان لها أن الاحتلال “أبعد ما يكون عن حسم المعركة ضد المقاومة في جنين لأن المقاومة في الضفة المحتلة صلبة وقوية”.

وتابعت “جنين تثبت مرة أخرى أنها عصية على الانكسار والاحتلال ما زال يفاجأ في كل مرة يحاول فيها أن ينهي المقاومة”، مؤكدة أن “مفاجأة العدو بمزيد من التكتيكات والأدوات تشير إلى أن قدرة المقاومة تزداد اتساعًا”.

وأردفت “الاحتلال سيفشل في هذه المعركة وفي كل معركة يخوضها ضد شعبنا ولن يكون له مكان على أرضنا وعليه انتظار المزيد من المقاومة”.

بدروها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن المواجهة على أرض جنين “تثبت تجذر المقاومة كنهج لا بديل عنه وتدل على شجاعة وإقدام المجاهدين واستعدادهم للقتال”.

وأكدت في بيان لها أن “أبطال سرايا القدس والمقاومة على أرض جنين وجهوا صفعة قوية للعدو وقادته، ومدن الضفة كلها تستعد للمواجهة”، مردفة “جنين لقنت العدوان درسا جديدا لرسم قواعد الاشتباك في الضفة التي تنتفض غصبًا وثورة”.