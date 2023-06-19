كمين المقاومة.. لحظة استهداف مدرعة للاحتلال وإصابة 7 جنود إسرائيليين خلال اقتحام جنين (فيديو)

أصيب 7 جنود إسرائيليين، اليوم الاثنين، بكمين نصبه مسلحون فلسطينيون لمدرعة إسرائيلية أثناء اقتحام الاحتلال مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الجنود التابعين لوحدة المستعربين، أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إثر تفجير مُدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع في جنين.

ولفتت إلى أن الجيش استخدم مروحيات لمهاجمة أهداف في جنين خلال العملية، وذلك لأول مرة منذ 2002.

وأظهرت صور قوات الاحتلال وهي تسحب المدرعة التي استهدفتها المقاومة الفلسطينية في جنين.





وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ قوات الجيش ما زالت تحاول إنقاذ عدد من الجنود المحاصرين بنيران مسلحين فلسطينيين في مدينة جنين.

ولفت موقع (والا) المقرب من جيش الاحتلال، إلى أن مروحيات عسكرية نقلت الجنود المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا أن تفجير العبوة كان مفاجئًا للجنود.





من جهتها، قالت القناة الـ12 العبرية، إن عددًا كبيرًا وغير معتاد من العبوات الناسفة استُخدم ضد القوات الإسرائيلية صباح اليوم في جنين.

وأظهرت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال محيط مستشفى ابن سينا بمدينة جنين.

فلسطينيًّا، أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف مروحية إسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض في جنين، وإجبارها على التراجع.

كما أعلنت الكتيبة تفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، وتحقيق إصابات مباشرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين بينهم 10 حالتهم خطرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

ومنذ أكثر من عام، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل لإطلاق للنار.