وزير الخارجية الأمريكي من الصين: يجب إدارة العلاقة مع بيجين بشكل مسؤول (فيديو)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده لن توقف العلاقات مع الصين ولكنها لن تتساهل معها، وإنه يجب إدارة العلاقة مع بيجين بشكل مسؤول.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات في بيجين استمرت يومين إنه من المهم “إعادة قنوات التواصل مع الصين من أجل مصلحتنا المشتركة، ولكن من دون أي تعارض مع أمننا القومي، لن نوقف العلاقات مع الصين ولن نتساهل في الوقت نفسه”.

وأضاف “العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين مهمة جدًّا ولكننا لن نقدم لها تكنولوجيا تستخدم ضدنا، ولدينا مخاوف من أن بعض الشركات الصينية تقدم تكنولوجيا لروسيا تستخدم في الحرب ضد أوكرانيا”، وأشار إلى أن أمريكا حصلت على تأكيدات من الصين بأنها لن تقدم لروسيا أسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.

وفي إشارة إلى أزمة تايوان، قال بلينكن “حدوث أي أزمة في تايوان يمكن أن يكون له تأثير في اقتصاد العالم كله، ومنذ تطبيع علاقاتنا بالصين كان تفاهمنا أن يتم حل أي مشكلة متعلقة بتايوان بشكل سلمي، وأعربنا عن قلقنا لما تقوم به بيجين في مضيق تايوان”.

لا تنازلات

من جانبه أكد المسؤول الأعلى في الدبلوماسية الصينية وانغ يي لوزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لن تقدم “أي تنازلات” بشأن تايوان، على ما ذكره تلفزيون (سي سي تي في) الرسمي.

وأضاف “على هذا الصعيد لا مجال للصين للتسوية أو التنازل، ويجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلًا مبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها”.

وأكد بلينكن التزام بلاده بسياسة الصين الواحدة قائلًا “لا ندعم استقلال تايوان وضد أي تغيير في الوضع القائم”.

وعن حجم الاستثمارات الأمريكية في الصين، قال بلينكن “الاستثمارات الأمريكية في الصين بلغت 700 مليار دولار والاستثمارات الصينية في أمريكا بلغت أعلى مستوى لها منذ 2014”.

وأضاف “على البلدين أن يجدا منصّة تفاهم مشتركة من أجل مصلحتهما ومصلحة العالم، ونعي تمامًا التحدي الذي تشكّله الصين”.

وطالب بلينكن بالإفراج عن الأمريكيين المعتقلين في الصين، قائلًا “سنواصل اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أمننا القومي”. وقال “عبّرنا عن قلقنا لانتهاكات حقوق الإنسان في التبت وهونغ كونغ”.