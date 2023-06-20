الجيش الأردني يعلن مصرع طيار إثر تحطم مروحية عسكرية أثناء التدريب

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، مصرع أحد طياريه، متأثرا بإصابته إثر تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية، أمس الاثنين.

جاء ذلك وفق بيان نشره الجيش الأردني على موقعه الرسمي على لسان مصدر عسكري وصفه بأنه مسؤول.

ونقل البيان عن مصـدر عسـكري مصرع “الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، وذلك إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريًّا في منطقة البقعة”.

وكان الجيش الأردني، قد أعلن، أمس الاثنين، إصابة طيارَين جراء تحطم مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية، لافتًا إلى أن حالتهما الصحية متوسطة.

وجاء في بيان نشره الجيش الأردني على موقعه الرسمي على لسان مصدر عسكري أن الطائرة تحطمت عند هبوطها اضطراريًّا في منطقة البقعة (قرب العاصمة عمان) من دون حدوث إصابات في المدنيين.

ويعود آخر حادث لطائرة من هذا النوع إلى 31 أغسطس/ آب من العام الماضي عندما تحطمت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي خلال قيامها بمهمة تدريبية جنوب المملكة، ونجا قائدها.

ووقع حادث مشابه في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي عندما تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع غروب (Grob) خلال قيامها بمهمة تدريبية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد شمال المملكة، مما أدى إلى مصرع ضابطين طيارين.