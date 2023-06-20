حميدتي: اتصالات مكثفة لتهدئة الأوضاع في مدينة الجنينة بدارفور (فيديو)

قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن هناك اتصالات مكثفة تجري لتهدئة الأوضاع في مدينة الجنينة بدارفور، ولمعرفة تفاصيل حادثة اغتيال والي غرب دارفور خميس أبكر.

وأدان حميدتي في تسجيل صوتي له نشره على حسابه في تويتر، الثلاثاء، اغتيال (حاكم) والي غرب دارفور، مشيرا إلى تشكيله “لجنة تحقيق داخلية ستتوجه فورا إلى مدينة الجنينة لتقصي الحقائق حول حادثة مقتل الوالي”.

وتحدث عن وجود معلومات لديه عن تسليح وتجنيد استخبارات الجيش لأبناء القبائل في ولاية غرب دارفور.

ورأى قائد قوات الدعم السريع أن معالجة أسباب الحرب يجب أن تكون عبر حل شامل وتأسيس دولة المواطنة والمساواة، وفقا لقوله.

وقال إنه أصدر الأوامر إلى قواته بعدم التدخل في الصراع القبلي في الجنينة، لكن “الجيش شارك بالدبابات والأسلحة الثقيلة”، حسب ما قال.

خطابي للشعب السوداني وأشاوس الدعم السريع وأصدقاء السودان حول التطورات الراهنة pic.twitter.com/hQGmsUdJ6N — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) June 20, 2023

وشرّدت الحرب المستعرة منذ شهرين في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أكثر من 2.5 مليون سوداني، بين نازح ولاجئ، ولا سيما في دارفور حيث الشوارع ملأى بالجثث، حسب ما قالت الأمم المتحدة الثلاثاء.

ومنذ أيام يفر سكان الجنينة سيرا في طوابير طويلة، حاملين معهم ما تيسّر، على أمل الوصول إلى تشاد الواقعة على بُعد 20 كيلومترا إلى الغرب.

ويقول هؤلاء الفارّون من أتون المعارك إنهم يتعرضون لإطلاق نار ويتم تفتيشهم مرات عدة على الطريق.

وبحسب منظمة (أطباء بلا حدود)، فإن “15 ألف سوداني، من بينهم نحو 900 مصاب، فروا باتجاه تشاد تحت وابل من النيران التي يطلقها الجيش وقوات الدعم السريع ومقاتلون قبليون ومدنيون مسلحون”.

وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 150 ألف لاجئ سوداني موجودون الآن في تشاد.