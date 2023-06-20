محاكمة 9 مصريين في اليونان بعد غرق قارب مهاجرين أدى لمصرع المئات (فيديو)

مثل 9 مصريين، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة يونانية بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار بالبشر وتنظيم رحلة أدت إلى غرق سفينة كانت تقل مئات من طالبي اللجوء.

ووافق قاضٍ بمدينة كالاماتا اليونانية، أمس الاثنين، على تأجيل الاستماع للمتهمين بالتسبب في غرق قارب مهاجرين غير نظاميين أمام سواحل اليونان الأربعاء الماضي.

ومن بين المتهمين، قبطان المركب المتهالك الذي انقلب قبل أن يغرق، مما أدى إلى مصرع المئات.

وأورد المصدر للوكالة أن قارب الصيد غادر مصر فارغًا قبل أن يستقله مهاجرون في مدينة طبرق الساحلية شرقي ليبيا، وكان متوجهًا إلى إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن الأشخاص اعتقلوا في كالاماتا، ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز الذي نقل إليه الناجون، ويشتبه بأنهم مارسوا التهريب غير القانوني للبشر.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أبدت خشيتها من غرق مئات الأشخاص الإضافيين، في إحدى أسوأ المآسي في البحر المتوسط خلال عقد.

من جهتها، اعتقلت السلطات الباكستانية 10 أشخاص للاشتباه بأنهم مهربو مهاجرين بعد أيام من غرق القارب.

كما أمر رئيس الوزراء شهباز شريف بالقبض فورًا على أفراد يشاركون في أنشطة اتجار بالبشر متوعدًا بـ”عقاب شديد” لهم.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية إيلياس سياكانتاريس، الأربعاء، أن معلومات غير مؤكدة أشارت إلى أن 750 شخصًا كانوا يستقلون المركب.

واليونان هي من الطرق الرئيسة التي يسلكها اللاجئون والمهاجرون من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا صوب دول الاتحاد الأوربي، ويعبر معظمهم إلى الجزر اليونانية.