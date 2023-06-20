نبيل أبو ردينة: حكومة الاحتلال تسرع النمو الاستيطاني في الضفة (فيديو)

قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية يتحكم بها وزراء متطرفون يهدفون إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس عبر تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأضاف خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر “يجب على العرب والفلسطينيين العلم بأن السلوك الإسرائيلي يتم برضا أمريكي كامل”.

وشدد أبو ردينة على رفض أي حلول لا تُرضي الشعب الفلسطيني، لافتا إلى “عزيمته التي لا تُقهر” في الحفاظ على حقوقه الوطنية والمقدسة.

وطالب أبو ردينة العالم العربي بالتدخل لدى واشنطن والتأكيد على أن إسرائيل دولة خارج القانون.

وأضاف “لا نثق بالدور الأمريكي، ونجدد التزامنا بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لكن على الإدارة الأمريكية التدخل بشكل جدي للضغط على الحكومة الإسرائيلية”.

وتابع “الإدارة الأمريكية مطالبة باتخاذ إجراءات جادة تجاه المخططات الإسرائيلية في ظل تعنت حكومة اليمين المتطرف هناك وإفشالها مخرجات اللقاءات المتعددة في شرم الشيخ والعقبة”.

وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي اجتماعين الأول بمدينة العقبة الأردنية في نهاية فبراير/شباط الماضي، وشرم الشيخ الذي عُقد بعده بنحو 3 أسابيع، برعاية أمريكية وحضور أردني مصري.

ونص الاتفاقان في العقبة وشرم الشيخ على وقف التصعيد والإجراءات الأحادية من الطرفين بما في ذلك البناء الاستيطاني، من أجل إتاحة الفرصة للتهدئة وبناء الثقة بين الجانبين، وتضمنت تشكيل لجان اقتصادية وأمنية.





وشدد أبو ردينة على أن “الاستيطان سيبقى غير شرعي بحسب القانون الدولي، وإسرائيل تلعب بالنار في ملف القدس وملف الاستيطان، وهي تعلم تماما أنه طالما القدس تحترق فالعالم العربي كله يحترق كذلك، وهذه خطوط حمراء فلسطينية وعربية”.

وتابع “الإدارة الأمريكية تعبث بالأمن، إذا ما استمرت في الغياب والتصرفات السلبية التي تسمح لإسرائيل بالعبث بالسلام والاستقرار في المنطقة”.

وأكد أبو ردينة رفض القيادة الفلسطينية مقايضة تمرير الاتفاق النووي مع إيران بالسماح لإسرائيل بتصعيد نشاطها الاستيطاني، على حد قوله.

وأضاف “سنحافظ على حقوقنا ولن نسمح بتمرير أي مؤامرة، لا مؤامرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أو مخطط منحنا دولة ذات حدود مؤقتة، أو دويلة في غزة تسعى إليها إسرائيل بكل ما تملك من قوة”.

وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي التصديق على قرار يخوّل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الموافقة على مخططات الاستيطان وتسريع وتيرته.

وبحسب ما نشرته حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.